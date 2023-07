Prefeitura de Ribeirão concede ponto facultativo em jogos da seleção feminina

Da Redação



21/07/2023 | 11:07



A Prefeitura de Ribeirão Pires decretou ponto facultativo durante os jogos da seleção brasileira de futebol feminino durante a primeira fase da Copa do Mundo, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Com essa medida, os horários de atendimento nas repartições públicas municipais serão ajustados. É importante ressaltar que essa redução na jornada não afetará os serviços essenciais e de emergência, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia.

Na próxima segunda-feira, 24 de julho, quando o Brasil enfrentará o Panamá, o horário de funcionamento da prefeitura será das 11h às 17h. Já no dia 2 de agosto, quando a seleção enfrentará a Jamaica, o expediente iniciará às 10h e também se encerrará às 17h.

O decreto publicado pelo prefeito da cidade, Guto Volpi, tem como base a ideia de que o time feminino deve receber o mesmo reconhecimento e tratamento que a seleção masculina durante a Copa do Mundo, dada sua relevância para a sociedade. Segundo o prefeito, "é fundamental que proporcionemos a mesma importância dada à competição masculina de futebol. Considerando a tradição e o desejo de todos em acompanhar os jogos da Seleção Brasileira de Futebol, independente do gênero da competição, e a necessidade de informar toda a sociedade sobre a interrupção no atendimento dos serviços", justifica a publicação.

As horas não trabalhadas durante esses dois jogos, totalizando quatro horas, deverão ser compensadas entre os dias 7 e 10 de agosto. É importante lembrar que os funcionários que atuam na Secretaria de Educação e Cultura, cujas atribuições estão relacionadas com a docência, seguirão o calendário escolar, e as compensações serão realizadas de acordo com as normas internas da pasta. Com essa medida, a prefeitura busca valorizar e reconhecer a importância do futebol feminino e garantir que todos possam apoiar a seleção brasileira durante a Copa do Mundo.