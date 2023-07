Porta-voz da região

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/07/2023 | 11:00



Decorridos três dias desde que este jornal apontou o atraso de alguns projetos do governo paulista na região, a secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, visitou ontem as obras do Piscinão Jaboticabal – um dos itens da reportagem – e garantiu que a conclusão do reservatório, essencial para o programa de combate das enchentes, é uma das prioridades da administração Tarcísio de Freitas (Republicanos). Finalmente, após seis meses de distanciamento, o que colocava em xeque o discurso da regionalidade que o titular do Palácio dos Bandeirantes sempre manteve na ponta da língua, o governador destina olhar mais atencioso para as sete cidades.

Natália Resende garantiu que o Piscinão Jaboticabal será concluído no segundo semestre de 2024. A secretária reconheceu que o projeto está atrasado – não por culpa da atual gestão, é necessário e justo que se ressalve – e contou que cobrou agilidade de sua equipe nos processos de desapropriações dos terrenos necessárias para o avanço da estrutura do reservatório. A entrega do empreendimento estava prevista para o primeiro semestre deste ano, mas apenas 38% da obra estão prontos. É o primeiro prazo que a administração Tarcísio de Freitas dá para a inauguração – os anteriores foram estimados por gestões tucanas – e, por isso, merece crédito. A sociedade, no entanto, vai estar de olho.

Sem nenhuma pretensão, mas ciosos da função social que ocupa como porta-voz dos justos interesses da comunidade regional, este jornal acredita que expor as demandas da coletividade contribuiu para chamar a atenção do Palácio dos Bandeirantes. Os interesses das sete cidades sempre serão defendidos nas páginas deste veículo de comunicação – como, aliás, ocorre desde a primeira edição, que circulou em 11 de maio de 1958, ainda sob o nome de News Seller. E, como se vê reiretadamente, os assuntos aqui debatidos encontram eco. Queiram ou não os políticos oportunistas ou as penas de aluguel, o Diário segue sendo, 65 anos depois de sua fundação, o porta-voz do Grande ABC.