Barbie no Spotify: acesse playlist, easter egg e conteúdo especial

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/07/2023 | 10:55



Em comemoração à esperada estreia mundial, Barbie no Spotify presenteia fãs com uma série de ações. A playlist oficial exclusiva, por exemplo, está sendo atualizada com novas faixas, incluindo Dance The Night por Dua Lipa, What Was I Made For por Billie Eilish, e Barbie World (with Aqua) por Nicki Minaj e Ice Spice. Os usuários também podem acessar um easter egg exclusivo. No celular, a barra de progresso se transforma em rosa enquanto os fãs escutam a essa lista.

A parceria também oferece o hub Living in a Barbie World para usuários gratuitos e premium em dispositivos móveis e computadores, que traz a playlist oficial e playlists personalizadas como Hot Pink, y2k e Summer Pop. Isso sem contar um videoclipe do filme adicionado a faixas selecionadas por meio do Spotify Canvas, proporcionando uma experiência imersiva para os fãs.

Ainda é válido destacar que já são mais de 600 mil playlists relacionadas ao filme e criadas por usuários no Spotify, com faixas como Barbie Girl por Aqua, Barbie Tingz por Nicki Minaj, e California Gurls por Katy Perry e Snoop Dogg.