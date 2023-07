Você está mesmo desconectado durante as férias? Isso pode não ser tão seguro quanto parece

Publieditorial

Do Rota de Férias



25/07/2023 | 11:55



Em um mundo interconectado, sair de férias já não é sinônimo de refúgio da vida online. Há sempre uma postagem a ser feita, um vídeo a ser compartilhado, uma olhadinha no e-mail do trabalho ou até mesmo transferências e pagamentos virtuais para manter a vida cotidiana em dia.

Entretanto, a mesma exposição também pode nos deixar mais vulneráveis a ameaças online. Por isso, um item indispensável para a viagem de férias é um serviço de rede virtual privada, popularmente conhecido como VPN.

O que é uma VPN?

Uma VPN estabelece uma conexão protegida e criptografada entre o dispositivo e o servidor. Essa espécie de túnel garante que as atividades na internet permaneçam ocultas dos provedores de serviços de internet e de possíveis ataques criminosos. O servidor VPN também pode ocultar sua localização real.

VPNs: um aliado digital para viajantes

Com o vasto número de provedores de VPN disponíveis no mercado, escolher aquele que melhor atende às suas necessidades pode ser um desafio. Comparar diferentes opções com base nas funcionalidades e desempenho geralmente é a melhor estratégia.

Uma análise entre Nordvpn vs Surfshark, por exemplo, é frequente, os dois serviços garantem segurança sólida, interfaces intuitivas e a habilidade de contornar bloqueios geográficos. Entender os pontos fortes e fracos de cada uma pode ajudar na escolha de uma opção que atenda às suas necessidades.

Os perigos ocultos das redes Wi-Fi públicas em países estrangeiros

A busca frustrante por Wi-Fi gratuito no exterior é uma experiência familiar para a maioria dos viajantes. Aeroportos, cafeterias e hotéis que disponibilizam Wi-Fi gratuito costumam ser vistos como salvadores.

Apesar de facilitaram a vida de quem coloca o pé na estrada, essas redes também podem expor informações sensíveis a espiões digitais interessados em roubar dados pessoais, que são utilizados para fins maliciosos.

Esse tipo de conexão não costuma ser segura, o que significa que não criptografam o tráfego. Isso torna as atividades online, como transações bancárias ou navegação, acessíveis a qualquer pessoa com conhecimento tecnológico.

Se por acaso estive viajando por países onde a censura na internet é rigorosa, a liberdade online também pode ser restringida, diante dessas circunstâncias, uma VPN pode ser a sua tábua de salvação.

Segurança de dados

Os seus dados pessoais e financeiros estão em jogo quando se conecta a redes estrangeiras inseguras e para evitar vulnerabilidade as redes privadas entram em cena. Utilizando protocolos de criptografia, as redes privadas são capazes decodificar dados e os tornar ininteligíveis para olhares indesejados. Isto implica que, mesmo se um hacker interceptar a sua conexão, não vai conseguir acessar seus dados.

Liberdade na internet

Ao mascarar o endereço IP as VPNs conseguem simular a sua localização. Isso permite contornar restrições, garantindo que você não perca os seus serviços de streaming preferidos ou plataformas sociais que podem estar inacessíveis em certos países.

Além disso, possuir um IP “local” pode evitar potenciais discriminações de preços. Sites de companhias aéreas ou hotéis, por exemplo, podem exibir preços diferentes dependendo da localização do seu IP. Numa era marcada por uma vigilância elevada e crescentes crimes cibernéticos, é importante usar VPN ao viajar para o exterior.