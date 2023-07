Fasano Rio de Janeiro lidera premiação de melhores hotéis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



25/07/2023 | 11:55



A última edição da premiação World’s Best Awards, promovida pela publicação de turismo Travel and Leisure, elegeu o Hotel Fasano Rio de Janeiro como a melhor opção de hospedagem das Américas do Sul e Central. A votação é feita pelos viajantes leitores do site, que avaliam acomodações com base em fatores como quartos, facilidades, localização, serviço, gastronomia e preço.

Abaixo, veja fotos e detalhes dos 10 hotéis selecionados pela premiação:

Reprodução Hotel Fasano Rio de Janeiro

Com 89 quartos, o luxuoso Hotel Fasano Rio de Janeiro foi o primeiro projeto do designer francês Philippe Starck no Brasil. A localização, bem no coração da praia de Ipanema, é um dos fatores mais elogiados pelos hóspedes. Além disso, a propriedade tem um rooftop com piscina e vistas inesquecíveis da Cidade Maravilhosa.

Reprodução Monasterio, A Belmond Hotel

O Monasterio, A Belmond Hotel mescla elementos históricos com decorações modernas. Instalado no prédio de um antigo monastério, o hotel fica a poucos minutos da icônica Plaza de Armas. Quem se hospeda por lá pode participar de experiências exclusivas, que vão desde sofisticados jantares à luz de velas entre os claustros até aulas sobre pisco, a bebida mais famosa do país.

Reprodução W Bogota

Inspirado na lenda de El Dorado, o W Bogota fica no bairro de Usaquén, conhecido pela belíssima arquitetura colonial, pelos ótimos restaurantes e pelas inúmeras opções de compras. O empreendimento tem spa com piscina de hidroterapia, centro fitness, lounge de coquetéis e um restaurante especializado em reinterpretações sofisticadas de pratos típicos da Colômbia.

Reprodução Casa Gangotena

O hotel-boutique Casa Gangotena é uma das melhores opções de luxo em Quito. Premiada com o selo Relais & Chateaux, a propriedade está localizada na Cidade Velha, uma das áreas mais turísticas do destino. As decorações em estilo art deco conferem um charme especial às áreas comuns e às acomodações, que oferecem vistas incríveis.

Reprodução Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel

O Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel fica em uma mansão de 500 anos, que foi totalmente revitalizada para oferecer tudo que os viajantes de alto padrão procuram. Arcos de pedra, artes hispânicas e elementos da cultura peruana embalam o visual dos ambientes, que também ostentam antiguidades e decorações ornamentais. De quebra, o hotel fica em Qoricancha, a poucos minutos dos principais pontos turísticos.

Reprodução Miraflores Park, A Belmond Hotel

O terraço do Miraflores Park, A Belmond Hotel conta com algumas das vistas mais bonitas de Lima. Por isso, vale a pena contemplar o pôr do sol por lá ou tomar café da manhã olhando para o Oceano Pacífico. Outro destaque do empreendimento é o Zest Spa, que oferece tratamentos exclusivos com ingredientes típicos da Amazônia peruana.

Reprodução JW Marriott El Convento Cusco

Baseado em um antigo convento do século 16, o JW Marriott El Convento Cusco conquista os viajantes com acomodações confortáveis e cheias de charme. Os banheiros são feitos em mármore e os quartos contam com um sistema que enriquece o oxigênio para aliviar desconfortos ocasionados pela altitude. Há também spa, e o restaurante Qespi, que figura entre os melhores da cidade.

Reprodução Copacabana Palace, A Belmond Hotel

Famoso mundialmente, o Copacabana Palace, A Belmond Hotel é um dos hotéis mais icônicos do Brasil. Sinônimo de luxo, o empreendimento é ponto de encontro de celebridades e da alta sociedade, que passam horas tomando sol, se refrescando e apreciando drinques à beira da piscina. A gastronomia é outro ponto alto, já que dois dos três restaurantes do complexo foram premiados com estrelas Michelin.

Reprodução Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Pode até não parecer, mas as paredes do Sofitel Legend Santa Clara Cartagena já serviram de escudo no passado. Inaugurado em 1995, o hotel preserva diversos elementos históricos, que deixam as acomodações e as áreas comuns ainda mais encantadoras.

Reprodução Bristol Panama, Panama City

Com um design clean, mas muito sofisticado, o Bristol Panama, Panama City conquista até os viajantes mais exigentes. Conhecido pelo atendimento impecável, o empreendimento tem spa com vista panorâmica e exibe mais de 100 obras de arte. Além disso, o hotel está localizado no Financial District, uma das melhores áreas do destino.

