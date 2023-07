União sanciona lei do cordão girassol, projeto baseado em ideia de São Bernardo

Artur Rodrigues



21/07/2023 | 09:33



Sancionada na terça-feira pelo governo federal, a lei que formaliza o uso nacional da fita com desenhos de girassol como símbolo de identificação de pessoas com deficiências não visíveis externamente foi baseada em uma norma já existente em São Bernardo.



De autoria do vereador Julinho Fuzari (PSC), que atua na causa do autismo, o projeto sancionado em setembro de 2021 propôs que pessoas que tenham algum tipo de deficiência oculta e até mesmo familiares e acompanhantes façam uso de um cordão na cor verde e que esteja estampado com imagens de girassóis.



A proposta foi levada a Brasília pelo deputado federal Alex Manente, que relatou o projeto de lei 5.486/2020 na Câmara. Como o projeto já estava em tramitação no Legislativo, Alex atuou com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP), para que pudesse ser o relator e, com isso, propor o texto final.



“Fico muito honrado de ter sido relator de um projeto tão importante e expressivo para o nosso País, que insere definitivamente não apenas os autistas, mas todas as doenças e deficiências não visíveis. Com o cordão girassol, haverá a oportunidade de as pessoas fazerem uso da sua prioridade por lei. É um avanço que, na minha opinião, começa a mudar a cultura do nosso País”, comentou o deputado federal.



Para Julinho, a relatoria de Alex e a sanção do projeto sobre o cordão girassol representam um reconhecimento do trabalho parlamentar realizado em São Bernardo em defesa das pessoas com autismo.



“Fico muito satisfeito pelo governo federal ter tido esse olhar de inclusão nessa causa. Estamos levando a inclusão para os autistas do Brasil inteiro. É uma vitória de toda família autista e do deputado Alex Manente, que entendeu a importância dessa lei que criamos em São Bernardo e levou para debate em Brasília”, disse.



O vereador também foi autor da lei municipal, em 2018, que obriga os estabelecimentos públicos e privados de São Bernardo a inserirem o símbolo do autismo na placa de atendimento preferencial, o que, à época, também foi absorvido pelo governo do Estado, com atuação de Alex, para se tornar política pública estadual. Também é de Julinho a legislação que obriga as empresas de transporte coletivo público e privado de São Bernardo a incluir o símbolo nas sinalizações de assento prioritário.



Embora feliz com a sanção da nova lei, Julinho cobrou o governo federal para que uma rede pública de tratamento ao autismo seja criada. “O governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos) já assumiu o compromisso de criar uma rede no Estado, mas precisamos disso no Brasil inteiro. O tratamento é muito caro e o SUS não dá o suporte necessário. E temos que focar no diagnóstico precoce. Se iniciarmos o tratamento nos primeiros anos de vida, é possível que a criança saia do nível três, que é o mais severo, e vá para os níveis dois e um, moderado e leve, respectivamente”, disse o parlamentar do PSC.