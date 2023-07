EUA enviam navios de guerra para Golfo Pérsico após investidas do Irã contra navios petroleiros

21/07/2023 | 07:21



Os Estados Unidos estão enviando mais navios de guerra e milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio após as tentativas do Irã de apreender navios comerciais na região. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, aprovou nesta quinta-feira (20) o envio de um grupo de prontidão com três navios para a região do Golfo, de acordo com autoridades americanas. O Irã tentou apreender dois navios petroleiros perto do Estreito de Ormuz no início deste mês, abrindo fogo contra um deles. Fonte: Associated Press.