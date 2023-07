Qual a relevância do uso de emojis?

Beatriz Ceschim

Criados em 1999, por Shigetaka Kurita, os emojis são usados até hoje como uma forma de expressar sentimentos e reações nas mensagens de texto. Disponíveis em diversas redes sociais e presentes nos dispositivos, essas figuras são muito utilizadas entre os brasileiros durante as conversas na internet.

De acordo com a pesquisa “O Efeito Emoji”, realizada pelo Discord – aplicativo de comunicação textual e de voz, 82% do público do país prefere demonstrar as próprias emoções por meio dessas imagens. Além disso, os brasileiros acreditam que as carinhas famosas auxiliam a aproximar ainda mais as pessoas.

História dos emojis

Inspirados nos antigos emoticons, os emojis surgiram no Japão em 1999. Shigetaka Kurita trabalhava na NTT DoComo, uma das grandes empresas de telefonia celular do país. Nesta época, os pagers estavam em alta entre os jovens. Por isso, a companhia decidiu adicionar um coração às mensagens, para torná-las mais fofas.

Depois de um tempo, a empresa se voltou para um público mais empresarial, o que levou os jovens a buscarem outras marcas. Entretanto, Kurita continuou em um projeto para criar a primeira plataforma de internet móvel do mundo. Durante as pesquisas para desenvolver essa nova tecnologia, o japonês foi até os Estados Unidos para ver o PocketNet da AT&T – primeiro celular com internet do globo.

O dispositivo contava com diversas funções, como a previsão do tempo e os e-mails. Contudo, por conta de limitações tecnológicas, o aparelho não mostrava imagens. Todas as informações apareciam de forma escrita. Ao se deparar com isso, Shigetaka recordou o coração utilizado no pager da DoComo e decidiu criar um grupo de figuras que pudesse ser transmitidas nesses produtos. A partir disso, surgiram os emojis – na época, era um conjunto de 176 imagens de 12 x 12 pixels capazes de expressar diversas emoções.

Uso de emojis no Brasil

Ainda segundo o estudo feito pelo Discord, 4,3 bilhões de emojis são enviados por semana. No geral, a maioria dos brasileiros (98%) utiliza as figuras com amigos e familiares. Entre esses entrevistados, 82% afirmaram que o uso dessas imagens os ajuda a expressar os sentimentos, fazendo com que se sintam mais corajosos e confortáveis para dizer o que sentem.

Os emojis também são considerados, por 93% dos participantes, uma boa forma de mostrar o senso de humor. 74% acreditam que esses stickers auxiliam a fortalecer relacionamentos amorosos e 55% entendem que as conversas com os interesses românticos são aprimoradas com o uso desses símbolos.

Esse sentimento de que os emojis ajudam a amenizar conversas e tornar a comunicação mais leve é algo notado pela maioria. Segundo o levantamento, 88% das mulheres têm a sensação de que as figurinhas suavizam o diálogo. Entre os homens, o número é de 82%.

Além disso, ao ver uma pessoa adicionando emojis a uma mensagem, 84% das pessoas se sentem mais confortáveis em baixar a guarda e serem mais vulneráveis. Dentre esses, as mulheres também são mais propensas a se abrirem (88%), quando comparadas com os homens (81%).

Os símbolos são universais, sendo utilizados por jovens e adultos. O estudo aponta que 81% dos brasileiros entre 18 e 34 anos faz uso dos emojis constantemente. Esse número diminui um pouco nas outras faixas etárias, mas ainda é uma ferramenta comum.

Dos entrevistados entre 35 e 44 anos, cerca de 71% utilizam emojis. Já na faixa dos 45 a 55 anos, cai para 69%. Por último, dos 55 a 64 e dos acima de 65 anos, a porcentagem fica na casa dos 60%. Com isso, mais de quatro em cada cinco brasileiros entrevistados afirmou que esses símbolos são essenciais para a comunicação e auxiliam nessa sensação de leveza.

Utilização das figuras no exterior

Os emojis são famosos e utilizados ao redor do globo. De acordo com um levantamento realizado pela ExpressVPN, para comemorar o Dia Mundial dos Emojis, 96% dos entrevistados faz uso dessas figuras no dia a dia. A pesquisa entrou em contato com quase mil pessoas de quatro países: Estados Unidos, Alemanha, Espanha e França.

Segundo o estudo presente no blog da ExpressVPN, a utilização desses símbolos pode fornecer informações sobre saúde mental e relacionamentos interpessoais. Os entrevistados desta pesquisa também acreditam que os emojis podem auxiliar a transmitir sentimentos – sendo 88% entre os espanhóis, 80% entre os alemães, 80% entre os franceses e 75% entre os americanos.

Relevância do uso de emojis

Hoje em dia, existem cerca de 3.600 emojis disponíveis em todos os aparelhos e nas redes sociais. Esses são utilizados por diversos usuários como uma maneira de expressar sentimentos e tornar a comunicação mais leve e fluida. Como apontam as pesquisas, os símbolos são uma ótima forma de demonstrar as próprias emoções por meio de mensagens. As figuras ajudam a gerar mais confiança entre os correspondentes e a fortalecer relacionamentos.

Hoje em dia, existem cerca de 3.600 emojis disponíveis em todos os aparelhos e nas redes sociais. Esses são utilizados por diversos usuários como uma maneira de expressar sentimentos e tornar a comunicação mais leve e fluida. Como apontam as pesquisas, os símbolos são uma ótima forma de demonstrar as próprias emoções por meio de mensagens. As figuras ajudam a gerar mais confiança entre os correspondentes e a fortalecer relacionamentos.