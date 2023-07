Moscardo passa por cirurgia de apendicite e desfalca o Corinthians na ida da Copa do Brasil

20/07/2023 | 20:08



O Corinthians perdeu uma peça importante para o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil, terça-feira, na Neo Química Arena, contra o São Paulo - o time ainda visita o Bahia, pelo Brasileirão, no sábado. O jovem volante Gabriel Moscardo foi submetido a cirurgia de apendicite nesta quinta-feira e terá de ficar ao menos sete dias de repouso. A recuperação desse tipo de procedimento dura até 30 dias.

Moscardo foi uma descoberta do técnico Vanderlei Luxemburgo após lesão grave de Paulinho, saída de Du Queiroz e o baixo rendimento de Maycon e Roni. O jovem de 17 anos entrou bem no time, fez jogos em sequência, ganhou a torcida e já arrancou até elogios da imprensa europeia. Agora, o técnico terá de, novamente, mexer na formação do meio.

"O volante Gabriel Moscardo passou por uma cirurgia de apendicite nesta quinta-feira, no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, e segue recuperação", informou o clube, evitando determinar o tempo de ausência do jogador, que vinha se destacando como primeiro volante.

Sem o garoto, Luxemburgo terá de recuar Fausto Vera para a função de primeiro volante e terá de buscar um novo segundo marcador. Maycon pode recuperar a vaga, mas Giuliano também já fez a função. Roni, fora dos últimos jogos, parece ter perdido o prestígio com o técnico e seria uma última opção.

Além der Moscardo, o Corinthians também informou uma lesão muscular no lateral Raphael Ramos. "O lateral-direito Rafael Ramos teve um estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho direito durante a partida contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana. O atleta iniciou tratamento com o Departamento de Saúde e Performance."