De Mauá, atriz Giovanna Grigio relembra início de carreira na região

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



21/07/2023 | 09:00



“Amo o Grande ABC, sou muito feliz de ter nascido aqui”, afirma a mauaense Giovanna Grigio. Conhecida por atuações de destaque em grandes sucessos da televisão, teatro e cinema, como Chiquititas (2013), Malhação: Viva a Diferença (2017) e Rebelde (2022), da Netflix, a atriz agora é a principal estrela de um longa-metragem. Baseado no sucesso de vendas da autora Carina Rissi, o livro Perdida ganhou uma adaptação homônima para as telonas contando a história de Sofia, interpretada por Grigio.

Na trama do filme, em cartaz em cinemas da Região Metropolitana desde a última semana, Grigio interpreta Sofia, uma garota moderna e independente que não se dá bem com o amor. Com 14 milhões de seguidores somados no Instagram e Facebook, a atriz nascida e crescida em Mauá intercala diversos endereços por conta dos compromissos profissionais. Além de Perdida, Grigio faz parte do elenco do filme Vai Ter Troco, que estreia nas telonas no dia 17 de agosto de 2023.

“Moro onde meu trabalho está. Mauá é minha base porque é onde nasci e onde minha família e a maioria dos meus amigos moram. Minha rotina hoje é viajando muito por conta do meu trabalho, tanto que já morei no Rio de Janeiro e no México, mas acabo sempre voltando para minha terra: Mauá”, afirma Grigio ao Diário. “Tenho muita ligação com o Grande ABC porque comecei a de fato estudar teatro na Fundação das Artes, em São Caetano. Passava meus sábados lá, aprendendo e me conectando. Foi naquele local que decidi ser atriz”, finaliza.

Perdida é o primeiro livro de uma série de seis volumes da autora Carina Rissi, com mais de 700 mil cópias vendidas somente no Brasil e uma legião de fãs nas redes sociais. “Estou muito feliz com toda a repercussão que estamos tendo depois desse primeiro fim de semana, vi que os fãs estão muito felizes, o que é muito legal, pois o filme é baseado em um livro que já tinha seu fandom forte. Estou muito orgulhosa e espero que consigamos um tempo de sucesso nos cinemas”, afirma Giovanna Grigio.

O enredo de Perdida se desenrola após Sofia utilizar um celular emprestado, sendo transportada misteriosamente para um mundo diferente, que se assemelha ao século XIX. Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), enquanto tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar a sua vida normal, mas acaba encontrando um grande amor. O filme é dirigido pela carioca residente na Austrália Katherine Chediak Putnam e co-dirigido por Dean Law; o roteiro é assinado por Karol Bueno e Luiza Shelling Tubaldini.

Contando com uma superprodução, o longa possui locações que variam entre casarões de época, florestas, cavalos e cânions; um figurino com mais de meia tonelada de peças trazidas de acervos europeus; e uma história envolvente, recheada de romance e aventura. O longa é produzido pela Filmland Internacional, com coprodução da Star Original Productions – selo da Disney voltado para o cinema nacional e séries da América Latina. Já a distribuição do filme é feita pela Star Distribution, empresa pertencente também à The Walt Disney Company.

Além de Giovanna Grigio e Bruno Montaleone, o filme Perdida é estrelado por Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros, Luciana Paes, com participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña.