Bolsas de NY: Nasdaq fecha em queda de 2% com tombo Tesla e Netflix, mas J&J apoia Dow Jones

20/07/2023 | 17:25



Os três principais índices acionários de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 20, após a decepção com os balanços de Netflix e Tesla agravar uma onda de vendas de papéis de tecnologia. O movimento se contrapôs aos ganhos no setor financeiro e da Johnson & Johnson (J&J).

Assim, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,47%, a 35.225,18 pontos, puxado por J&J (+6,07%) e Goldman Sachs (+3,03%). Com isso, o índice acumula nove ganhos consecutivos de ganhos pela primeira vez desde 2017, de acordo com a CNBC. Por outro lado, o S&P 500 perdeu 0,68%, a 4.534,87 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 2,05% a 14.063,31 pontos.

A ação da Netflix recuou 8,41%, depois que a empresa informou receita que frustrou expectativas do mercado, embora a base de assinantes e o lucro tenham crescido na comparação anual do segundo trimestre.

Também em destaque negativo no pregão, Tesla perdeu 9,74%, à medida que as perspectivas de cortes de preços ofuscaram o avanço de ganhos e receitas. A empresa também anunciou recall de veículos dos modelos S e X por problemas no cinto de segurança.

Já American Airlines baixou 6,24%, ainda que tenha chamado atenção para a demanda por passagens no aéreas aquecidas no verão americano, em seu balanço. A aérea, contudo, indicou perspectivas mais desafiadoras à frente, de acordo com o analista Edward Moya, da Oanda. "Um consumo mais fraco e o aumento dos preços dos combustíveis provavelmente pesarão na demanda de viagens no segundo semestre do ano", prevê.

Na contramão, Goldman Sachs encabeçou a valorização de ações de grandes bancos americanos, na sequência dos balanços que mostraram um aumento do lucro do setor.