Imprerp busca obter certificação de excelência em gestão interna

20/07/2023 | 17:09



Com iniciativas inovadoras, o Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires (Imprerp) almeja conquistar a cobiçada certificação Pró-Gestão até o ano de 2024. A adesão ao programa, que destaca as boas práticas internas e atesta a qualidade dos serviços prestados, reforça o compromisso da entidade em alcançar elevados padrões de transparência e governança.

A certificação Pró-Gestão é reconhecida como um selo de excelência destinado aos Regimes Próprios de Previdência Social, como é o caso do Imprerp. Ao buscar essa certificação, a instituição almeja reforçar sua missão de atender com eficiência e responsabilidade aos anseios dos beneficiários.

O presidente do Instituto ribeirão-pirense, Clayton Soares dos Santos, ressaltou a determinação da direção em cumprir todas as diretrizes estabelecidas pelo programa em um prazo recorde, mirando a obtenção do selo de qualidade já em 2024.

"Após formalizarmos nosso compromisso com a conquista do selo de excelência, temos um prazo de três anos para nos qualificarmos. Contudo, junto à diretoria do Imprerp, nossa intenção é obter essa certificação em apenas um ano", enfatizou o presidente da Instituição.

O Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires atende atualmente a uma significativa base de 2.323 contribuintes, contando ainda com 697 aposentados e 142 pensionistas. Fundado em 2002, o Imprerp tem como missão assegurar os direitos previdenciários dos servidores dos poderes Executivo e Legislativo municipais, além de seus dependentes, promovendo uma gestão participativa por meio de conselhos.