Prefeitura de Mauá facilita acesso a processos através de solicitações por e-mail

Da Redação



20/07/2023 | 17:07



Buscando simplificar o funcionamento da máquina pública, a Prefeitura de Mauá implementou uma nova medida a partir de julho deste ano: a possibilidade de solicitar vistas e consultar processos municipais através do envio de e-mails para a Central de Atendimento, no endereço centraldeatendimento@maua.sp.gov.br. Essa iniciativa foi regulamentada por meio do Decreto nº 9.189, datado de 11 de julho de 2023.

A nova modalidade de requisição é válida para as partes diretamente envolvidas nas ações. Para tal, é imprescindível fornecer o número do processo, o ano e o tema em questão, além de apresentar uma cópia simples do documento de identidade. Nos casos em que um procurador ou responsável técnico (como em situações envolvendo obras, por exemplo) realiza a solicitação, é necessário apresentar uma procuração assinada pela parte envolvida, em nome do profissional técnico designado para a consulta, juntamente com uma cópia simples do RG do solicitante.

Vale ressaltar que, apesar dessa facilidade via e-mail, os requerentes que preferirem comparecer pessoalmente ao Paço Municipal também têm essa opção. O endereço da Prefeitura é Avenida João Ramalho, 205, Vila Noêmia, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para obter mais informações sobre o processo de solicitação ou esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato através dos telefones 4512-7507, 4512-7666 ou 4512-7654. Com essa medida, a Prefeitura de Mauá visa aprimorar o acesso dos cidadãos aos processos administrativos, tornando o serviço mais ágil e eficiente.