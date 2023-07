Ex de Sofia Vergara, Nick Loeb acredita que poderá usar seus embriões congelados após separação da atriz de Joe Manganiello, entenda

20/07/2023 | 16:11



Será? Parece que Nick Loeb está confiante que sua ex, Sofia Vergara, irá mudar de ideia e permitir que ele use seus embriões congelados após a separação de Joe Manganiello. As informações são do Daily Mail.

Sofia e Nick namoraram de 2010 a 2014, e se envolveram em uma batalha pela custódia dos embriões que durou quase uma década, até que um juiz decidiu a favor de Sofia.

Um amigo próximo de Nick falou sobre o assunto ao veículo:

- Nick gostaria muito de reconciliar uma amizade com Sofia. Ele realmente espera que um dia ela mude de ideia sobre os embriões, revelou.

A fonte ainda afirmou que desde que Nick se casou com outra pessoa, ele prometeu que daria uma boa vida a eles:

- Ele adoraria criar essas duas filhas junto com seus outros filhos e sua família, pois eles se encaixariam muito bem com eles. Ele daria a eles uma vida tão boa longe dos holofotes. Nick está mais feliz do que nunca e é um pai e marido dedicado. As pessoas pensam que Nick ter seus próprios filhos faria com que ele não quisesse mais os embriões, mas era exatamente o contrário.

A fonte ainda declarou que Nick não guarda rancor de sua ex.