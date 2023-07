Marta compra casa para morar com a namorada avaliada em mais de oito milhões de reais

20/07/2023 | 16:11



Marta é conhecida por seus grandes feitos dentro do futebol feminino e está prestes a estrear em sua última oportunidade de Copa do Mundo, muito por escolha própria e também por causa de sua idade um pouco mais avançada para a sua posição no campo.

E antes mesmo de estrear com o Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino, Marta fez questão de tirar o escorpião do bolso e investir cerca de oito milhões e 500 mil reais em uma mansão para morar com sua atual namorada.

De acordo com informações do Extra, a craque de futebol assinou a papelada final da compra em Orlando e a casa tem cerca de cinco quartos, cinco banheiros, tem 360 metros quadrados e conta com espaço amplo de lazer na área externa com piscina e churrasqueira.