Marcos Veras sobre suposto vídeo íntimo vazado: O meu é bem menor, fiquem em paz

20/07/2023 | 16:10



Tirou onda! Após ver o seu nome viralizar nas redes sociais por conta de um suposto vídeo intimo vazado, o ator Marcos Veras decidiu usar a sua conta no Twitter para falar sobre o assunto e negar qualquer burburinho.

O artista, que está no ar na novela Vai na Fé, mostrou que está levando a situação numa boa e chegou a comparar o tamanho do seu pênis com o do vídeo:

Gente, meu suposto pin** está bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em Paz, escreveu ele emendando risadas.

Vale pontuar que a primeira vez que Marcos viu o seu nome envolvido neste tipo de assunto foi em 2016.