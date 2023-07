Inovação: diagnóstico gratuito aponta nível de maturidade das empresas

Da Redação

Do 33Giga



20/07/2023 | 15:55



O mercado global já compreende que inovar não é mais algo opcional. Mas, uma das maiores dúvidas das empresas que iniciam essa jornada, é saber qual o seu grau de maturidade nesta área, de forma que consigam compreender o melhor caminho a ser seguido.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para ajudá-las nessa resposta, a PALAS, consultoria pioneira na ISO de Inovação no Brasil, e o CRIARE, software de governança de inovação, estão lançando um diagnóstico gratuito sobre o tema, visando identificar se as companhias estão em sintonia com as melhores práticas de inovação do mundo.

O questionário pode ser acessado neste link.

Saber o quanto seu negócio é inovador é muito importante, principalmente, para compreender melhor as ações que precisam ser adotadas considerando os objetivos desejados.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Por isso, o questionário foi dividido de acordo com os oitos pilares da ISO de inovação, metodologia de gestão reconhecida internacionalmente como um guia de diretrizes para aquelas que iniciam esse caminho.

São eles:

direcionamento estratégico;

abordagem por processos;

realização de valor;

liderança com foco no futuro;

cultura colaborativa;

adaptabilidade e resiliência;

gestão das incertezas

e gestão de insights.

Os pontos destacados abrangem todos os processos e ações fundamentais em uma estratégia de inovação – indo desde a presença de uma política interna sobre este tema bem definida e difundida entre os times, até o uso de métricas robustas que monitorem todas as ações instauradas.

“Inovar sem planejamento impedirá qualquer sucesso da companhia. Por isso, precisamos compreender o quão madura a empresa está sobre este tema, para que fique claro o que precisa ser ajustado e consigam inovar de forma contínua”, explica Alexandre Pierro, sócio fundador da PALAS.

Com o resultado do diagnóstico, a empresa consegue avaliar seus pontos fortes e fracos, assim como as ameaças e oportunidades de negócio, tornando muito mais assertivo implementar um projeto de inovação internamente e aumentando as chances de obterem os resultados estipulados.

Dessa forma, além de tornar esse processo mais otimizado e eficaz através dos dados obtidos em tempo real, ainda é possível e fazer um uso mais inteligente dos recursos.

De acordo com a ISO 56002, de gestão da inovação, são necessários cinco recursos para fazer a inovação acontecer: pessoas, tempo, conhecimento, infraestrutura e dinheiro. Fazer a gestão destes recursos de acordo com as ideias que a empresa tem é o grande segredo do sucesso na inovação.

“Contar com algoritmos inteligentes neste processo de tomada de decisão é o que faz a diferença entre uma estratégia de inovação comum e uma vencedora. A tecnologia é crucial neste objetivo”, garante Marília Cardoso, sócia fundadora do CRIARE.

Outro grande benefício das empresas que estão em conformidade com as melhores práticas de governança de inovação do mundo é o acesso à Lei do Bem, que permite restituição fiscal dos investimentos feitos em inovação.

“No Brasil, qualquer empresa que opere em regime de lucro real consegue restituir até 80% dos investimentos. É uma excelente forma de estimular a inovação, mas que poucas empresas utilizam”, complementa Pierro.

Uma vez respondido, o resultado trazido no questionário informará em qual das trilhas de maturidade de inovação a empresa se encontra. Na mais simples, denominada como trilha vermelha, se encontram as companhias que já se atentaram para a importância da inovação, mas ainda precisam desenvolver estratégias claras de cultura e processos para avançar nessa jornada.

Já na trilha verde, tida como a mais avançada, estão aquelas mais maduras, com cultura e processos bem definidos, faltando apenas construir um legado que garanta a perpetuidade de tudo o que construíram.

Considerando a demanda latente pela inovação no mercado global, as expectativas com o diagnóstico são elevadas.

“Essa é uma estratégia extremamente benéfica para as empresas que desejam inovar e conquistar grandes resultados que gerem valor ao negócio. Queremos auxiliar cada vez mais gestores nessa missão, descobrindo os melhores caminhos a serem seguidos para que se destaquem em seu segmento e se tornem referência no mercado”, finaliza Marília.

Serviço

Diagnóstico gratuito ISO de Inovação

Link: aqui.