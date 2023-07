Como os cassinos com Mastercard seguem as tendências tecnológicas

Da Redação

Os jogos online têm crescido no Brasil. De acordo com uma pesquisa da ENV Media, uma agência especializada na indústria de iGaming, com novos gêneros e modalidades surgindo, as tendências deste mercado estão evoluindo rapidamente.

Ainda segundo o levantamento, 67% dos jogadores veem esses games como forma de entretenimento. Por outro lado, 43% enxergam isso como uma espécie de negócio e 38% como um esporte. Isso aponta como a modalidade online tem se estendido entre os brasileiros, em diversas frentes.

Um dos pontos que pode ter auxiliado nessa questão foi as maneiras de pagamento. Algo essencial na hora de jogar em cassinos online é a forma de realizar as cobranças, receber os bônus e pagar pelas apostas.

Para ter uma boa experiência com as jogatinas na web, é importante buscar por plataformas que tenham tecnologias seguras e métodos de pagamento eficientes. Isso é um dos diferenciais dos cassinos com Mastercard, que oferecem uma forma confiável para os jogadores realizarem suas apostas sem se preocupar com a segurança.

Jogar cassinos com Mastercard

Como a segurança na internet nunca é demais, escolher um cassino online de confiança deve ser uma prioridade para os jogadores. Dessa forma, esses podem aproveitar as partidas, sabendo que aquela plataforma é segura.

Ao jogar em cassinos com Mastercard, os apostadores têm essa garantia de que a experiência será tranquila e confiável. No momento, existem 113 sites que aceitam essa forma de pagamento, o que facilita a vida dos jogadores. Dentre esses, algumas das opções são: Sportsbet.io; Bet365; BetChain, NetBet e SlotWolf.

Pagamento nos jogos online

A possibilidade de pagar com bandeiras de crédito reconhecidas, como a Mastercard, é importante por trazer mais credibilidade para as plataformas. Entretanto, é importante que os jogadores busquem por sites que incluam mais de uma opção de pagamento. Desta forma, caso haja algum problema com o cartão, ainda será possível pagar pelas partidas.

Logo, os apostadores devem buscar por cassinos online que aceitem a bandeira Mastercard e outras opções de pagamento. Com isso, eles têm mais chance de obter mais segurança durante os jogos, além de conseguir apostar sem grandes problemas. Encontrar jogos que pagam dinheiro de verdade no pix, por exemplo, é uma forma interessante para abrir mais esse leque de possibilidades.

Segurança nos cassinos da web

Escolher um cassino online de confiança não é uma tarefa fácil. Além de avaliar todas as possibilidades de pagamento, os jogadores precisam estar atentos a fatores relacionados à segurança com seus dados.

De acordo com a pesquisa da ENV Media, 78% das pessoas acessam uma plataforma de jogos na web por meio de indicações de amigos. Esta é uma boa opção para iniciar nesse universo, já que tem uma confirmação de alguém de confiança.

Além disso, 54% dos jogadores escolhem um cassino a partir dos certificados de segurança. Este segundo método também é uma ótima forma de selecionar a plataforma, já que oferece respaldo de uma organização especializada.

Uma das instituições que gera esses certificados é a Curaçao Gaming Licensing – uma das jurisdições mais buscadas nessa indústria de jogos online. O padrão de licença de Curaçao passará por mudanças em setembro, trazendo requisitos mais rigorosos para combater jogatinas ilegais e diminuir os riscos para os apostadores.

Como 47% das pessoas desistem de entrar para essa indústria, por medo de perder dinheiro. É essencial que as plataformas sejam transparentes com os jogadores, comprovando a própria segurança, por meio de certificados, e gerando mais confiabilidade para o público.

Conclusão

O universo do iGaming tem ganhado espaço no Brasil. Com isso, a importância de ter mais segurança e métodos de pagamentos mais confiáveis é muito importante. Dessa forma, os jogadores possuem um respaldo maior para realizar as jogatinas na web sem se preocupar com ataques cibernéticos ou problemas com depósitos bancários.