Manchester United oficializa o goleiro Onana para a vaga de De Gea: 'Honra incrível'

20/07/2023 | 15:44



Muitos goleiros aparecem na galeria de ídolos do Manchester United e André Onana, oficializado nesta quinta-feira, chega ao clube inglês com a missão de tentar representar bem a posição. O clube já teve o lendário Peter Schmeichel e Edwin Van Der Sar e vinha sendo defendido nas últimas 12 temporadas pelo espanhol De Gea, que passa o bastão para o camaronês, ex-Inter de Milão.

Onana assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano. Depois de passagem vitoriosa pelo holandês Ajax, ele defendeu a Inter na edição passada. O United fez questão de frisar seus bons números pelos ex-clubes, nos quais atuou em 255 partidas e passou sem ser vazado em 104.

O novo clube fez um vídeo para anunciar a contratação, no mesmo dia em que oficializou o português Bruno Fernandes como novo capitão do técnico Erik Ten Hag. Onana vestirá a camisa 24 e celebrou o acerto.

"Estar no Manchester United é uma honra incrível e trabalhei duro toda a minha vida para chegar a este momento, superando muitos obstáculos ao longo do caminho. Sair de Old Trafford para defender nosso gol e contribuir com o time será outra experiência incrível", disse o camaronês. "Este é o começo de uma nova jornada para mim, com novos companheiros de equipe e novas ambições pelas quais lutar."

Onana fez questão de mostrar que conhece bem a história de goleiros do clube e falou em seguir este legado vencedor. "O Manchester United tem uma longa história de goleiros incríveis e agora darei tudo para criar meu próprio legado nos próximos anos. Estou empolgado com a oportunidade de trabalhar novamente com Erik ten Hag (foi seu técnico no Ajax) e mal posso esperar para fazer minha parte no sucesso que sei que ele está determinado a oferecer neste grande clube de futebol."

Satisfeito com a contratação, John Murtough, diretor de futebol do Manchester United, disse que o clube jamais pensou em outro goleiro assim que oficializou a saída de De Gea.

"O André foi a nossa primeira escolha para se tornar o novo goleiro do Manchester United, com exatamente o perfil certo de atributos técnicos e personalidade. Tendo conquistado sucesso ao longo de sua carreira, sabemos que contribuirá ainda mais para a mentalidade vencedora que estamos construindo em nosso time", afirmou o dirigente. "Ele já é um dos melhores goleiros do mundo e aos 27 anos acreditamos firmemente que ele pode se desenvolver ainda mais nos próximos anos."