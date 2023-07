Artista de Santo André realiza sua primeira exibição no Brasil

Da Redação



O artista Diogo Snow realiza, nesta sexta-feira(21), sua primeira exposição de grafite, no Brasil. Nascido em Santo André, o grafiteiro ficou conhecido por colorir casas de famosos, como Drake, Neymar, Cleo Pires, Justin Bieber e Hailey Bieber. A exibição será Ziv Gallery, localizada no Beco do Batman em São Paulo. A entrada é gratuita e o artista vai trazer 16 obras inéditas.

As peças fazem homenagem a figuras marcantes como Anitta, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Monalisa, Mickey Mouse e o Batman, e são produzidas com spray, acrílico, resina e até pó de diamante

Snow costuma usar preto, branco e rosa, com um símbolo de moicano, marca registrada que forma sua assinatura, chamada de Pink Punk. O multiartista é conhecido pelos grafites que misturam cores fortes, cartoons, figuras realistas e abstratas. A maioria é pintada em telas que levam em média 40 horas para serem finalizadas. Para a exposição na capital paulista, ele também traz um grafite em 3D.

“ Esse é um momento muito especial. Poder trazer pela 1ª vez as minhas telas para o Brasil, onde tudo começou, depois de já ter uma carreira consolidada lá fora, é motivo de muito orgulho para mim. Vai ser uma chance de celebrar a arte e as minhas conquistas até aqui. Ser reconhecido no meu país também tem um gosto especial”, comentou Snow.

Diogo iniciou sua trajetória ainda adolescente, fazendo pichações e, depois, grafites em paredes e muros de Santo André. Há vinte anos morando no Canadá, o artista conquistou a cena internacional com suas obras influenciadas pela pop art.