Festival Primavera Sound vai trazer The Cure, The Killers e Pet Shop Boys

20/07/2023 | 15:12



O festival catalão que chega ao Brasil pela segunda vez, com shows marcados para 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, divulgou sua programação. Dentre as bandas grandes, a inglesa The Cure, de Robert Smith, e The Killers serão os headliners, os grupos mais importantes. As noites terão também o duo inglês Pet Shop Boys, os indie rockers Beck e Grimes, os veteranos do Bad Religion e também The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen e The Hives.

Entre os representantes brasileiros, os nomes que surgiram são os de Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Marina Sena e MC Bin Laden. O Primavera na Cidade, uma programação musical que se espalha pela cidade durante os dias do evento em Interlagos, confirmou os shows de Seun Kuti & Egypt 80 e da banda canadense Metric, além de Slowdive, Black Midi e Róisín Murphy em apresentações mais intimistas.

Os ingressos, disponíveis nas modalidades Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte, estão à venda online (ticketsforfun.com.br - com taxa) ou na bilheteria oficial (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República - sem taxa). Vale lembrar que os ingressos para apenas um dia de evento, bem como a divisão do line-up por dia, serão divulgados em breve.