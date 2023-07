Eliezer rebate boatos de problemas com Viih Tube: Separaram a gente de novo

20/07/2023 | 15:11



Ao ver seu nome e de Viih Tube no meio de boatos de crise no relacionamento, Eliezer usou os Stories para falar com os seguidores sobre o assunto. Ao longo da noite da última quarta-feira, dia 19, o ex-BBB compartilhou vários momentos do vale night que ele e a influencer receberam para assistir ao musical O Rei Leão.

Depois da publicação desses momentos, Eli apareceu e se mostrou surpreso por recomeçarem as histórias de que eles estão vivendo uma crise no relacionamento. Ele publicou alguns prints de mensagens que recebeu de que a saída com Viih foi para despistar esses boatos.

O que rolou? Separaram a gente de novo.

Respondendo sobre a saída do casal, Eliezer contou que foi um momento muito especial para os dois. Além disso mostrou que é um papai coruja e compartilhou uma foto do celular enquanto olhava a pequena Lua Di Felici pelas câmeras.

É muito isso gente, parecia que estávamos no nosso primeiro date. A peça rolando ela falava que me amava no ouvido, outra hora eu ia ao ouvido dela e falava o quanto ela tava linda, a gente se dava as mãos, ríamos juntos. Sério que delícia. Não que os momentos antes da Lua não eram bons, mas a gente sabia que amanhã vamos estar em tal lugar também agora a gente não sabe, então é literalmente um evento sair de casa.