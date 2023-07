Travis Barker surpreende ao revelar nome escolhido para filho com Kourtney Kardashian: - Sei que é ruim

20/07/2023 | 15:11



Mais um nome diferentão no mundo dos famosos! Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, participou do podcast da sua filha, fruto do seu antigo relacionamento, e falou sobre a gravidez de sua atual esposa.

Sincero, ele contou que o nome não é dos melhores, mas explicou o motivo da escolha:

- Eu sei que é ruim. É o nome que está na minha cabeça, disse ele, contando que a criança irá se chamar Rocky 13.

- Isso é tão ruim. Vamos ver como vai ser na escola dele, disse a filha do baterista.

Travis então tentou explicar:

- Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies. E 13 é apenas o maior número de todos os tempos, disse, que ainda argumentou que o filme Rocky, com Sylvester Stallone, é o melhor filme de todos os tempos.

E aí, o que você achou da escolha?