Megan Fox voltou a planejar seu casamento com Machine Gun Kelly

20/07/2023 | 15:10



Megan Fox está de volta aos planos de casamento com Machine Gun Kelly! Parece que o casal super badalado está novamente nos trilhos do amor, e a culpa é da terapia! De acordo com a UsWeekly, Megan e MGK retomaram os preparativos para o casamento e estão loucos para serem chamados de Sr. e Sra. em breve.

Uma fonte interna revelou:

Eles estão no caminho certo novamente e a terapia tem sido um sucesso. À medida que a confiança entre eles cresce, a ideia de se casarem está sendo discutida novamente.

Mas, espera aí! Esses planos de casamento vem após uma pausa no relacionamento em março. Houveram boatos de que eles deram um tempo nos planos do casório para resolver algumas questões. Megan, a atriz de 37 anos de idade, e o bad boy do pop punk de 33 anos de idade (também conhecido como Colson Baker), estão aparentemente melhores do que nunca nesses dias.

Lembrando que o casal ficou noivo lá em janeiro de 2022. E aí, será que o casório vai finalmente acontecer ou teremos mais reviravoltas nessa história? Fique de olho, porque essa novela promete!