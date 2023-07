Maíra Cardi solta o verbo sobre ciúmes na relação: Boy de raça come ração em casa

20/07/2023 | 15:10



Maíra Cardi, aos 39 anos de idade, está noiva do influenciador Primo Rico, e deu o que falar ao revelar que está mais atenta do que nunca no quesito confiança! Em uma postagem bombástica no Threads, a coach não economizou nas palavras e compartilhou como a maturidade lhe trouxe lições valiosas sobre o cuidado que se deve ter com o seu amor.

Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu volta, ela escreveu.

Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado, continuou.

Logo descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca.

Os fãs estão curiosos para saber mais detalhes sobre os ensinamentos importantes que Maíra aprendeu. Será que o ciúme é o segredo para um relacionamento de sucesso?