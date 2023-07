No IV Centenário de São Vicente... ...a presença de São Caetano. Florescia um parque industrial. Tão importante quanto Santo André.

Ademir Medici

A presença de São Caetano nos festejos do IV Centenário da cidade litorânea de São Vicente é citada pelo jornal “A Gazeta”, de São Paulo, edição de 17 de janeiro de 1932, em artigo assinado por Raul Christol.

“Memória” tem trazido uma seleção das matérias de Raul Christol. O correspondente de “A Gazeta” em São Bernardo recortava as notícias que publicava, colando-as num livro de contabilidade que a família preservou e cedeu aos memorialistas Vicente e Elexina D’Angelo.

“A importância de São Caetano é daquelas que se evidenciam, que se notam através de um ligeiro exame e de observações rápidas”, escrevia o correspondente.

Na feira industrial comemorativa ao IV centenário de São Vicente, a região teve um pavilhão em São Paulo e uma das expositoras foi a Cerâmica São Caetano, sucessora da Cerâmica Privilegiada, que aparece nas primeiras listas de arrecadadoras de impostos locais no início da República.

DOIS NOMES

Em 15 de janeiro de 1917 tomaram posse os novos vereadores à Câmara Municipal de São Bernardo. Como secretário da mesa, um nome de São Caetano, Seraphim Constantino.

Assumiram também os vice-prefeitos distritais. O escolhido, em São Caetano, foi Décio de Mattos.

Cf. O Estado de S. Paulo, 17-1-1917.

ANÚNCIO. Contracapa da revista Voz Acadêmica, ano IV, abril de 1951, focalizando a Cerâmica São Caetano. No destaque, o jornalista Raul Christol, que divulgou a participação de São Caetano nos festejos de São Vicente em 1932

Nas ondas do rádio

Paulo Sérgio.

Da última canção...

...à última entrevista.

Nesta segunda-feira, às 22h, estreia “Rádio Memória”, na Zummm FM (87,5 MhZ – www.zummmfm.com.br)

O programa terá vinhetas, comerciais antigos, entrevistas das emissoras do Grande ABC e do Brasil.

Na primeira edição levaremos ao ar a primeira parte da última entrevista do cantor Paulo Sérgio, que foi concedida ao radialista Altieris Barbiero (1945-2022).

E mais: a história do Sombra, herói da Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 1950, e trechos com os comunicadores Zé Bétio e Gil Gomes.

O acervo do saudoso Marcelo Duarte, que mantinha estúdio no Jardim Alvorada, em Santo André, será muito utilizado.

NOTA DA MEMÓRIA – O andreense Celso Zappa é um idealista e um lutador no Grande ABC pelas coisas do rádio. Toda torcida pelo sucesso do “Rádio Memória”.

Além do que, focalizará a obra maravilhosa de Aparecido Lopes, o Marcelo Duarte, verdadeiro engenheiro do som e igualmente apaixonado pelo rádio, criador do eterno “Viagem no Tempo”.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 24 de julho de 1993 – ano 36, edição 8447

MANCHETE – Policiais são acusados por chacina de menores.

Oito garotos entre 10 e 17 anos de idade foram mortos a tiros ontem (23-7-1993) no Rio de Janeiro.

MEIO AMBIENTE – Os repórteres Irineu Masiero (texto) e Renato Rodrigues (fotos) apresentavam os “coronéis da areia”.

Os “coronéis” faziam extração sem licença em área de mananciais de São Bernardo. O juiz Gersino Donizetti da Cruz determinara a paralisação, mas os “coronéis” prometiam recorrer.

SÃO BERNARDO – Prefeitura aprovava 15% de reajuste ao funcionalismo, percentual abaixo da inflação de julho (31,49%).

SÃO CAETANO – Cidade abria o I Festival de Massas, com 350 quilos de pão italiano e 100 quilos de berinjela só como entrada, numa iniciativa do Circolo Italiano local. A festa realizava-se no clube da GM.

EM 24 DE JULHO DE...

1883 – Inaugurado o sistema de iluminação elétrica em Campos (RJ). Foi a primeira cidade a contar com tal melhoramento.

1913 - Américo Basso nasce em São Bernardo. Cantor lírico de renome nacional e apresentações nos principais teatros brasileiros.

1968 - Governo do Estado cria o Centro Tecnológico de Saneamento Básico (CETESB). Seu primeiro presidente, Otacílio Alves Caldeira, foi depois secretário de Obras em São Bernardo, na gestão Tito Costa.

HOJE

Dia da Iluminação Elétrica no Brasil

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itatinga, elevado a município em 1896, quando se separa de Avaré.

Pelo Brasil, aniversariam Angical do Piauí, Frei Gaspar (MG) e Itapiranga (AM).

Santa Cristina

24 de julho

Uma das virgens cristãs mártires das antigas perseguições. O seu martírio é divulgado desde ano 287.

