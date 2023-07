ONG abre curso gratuito em administração para jovens e pessoas com deficiência em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 14:57



O Instituto da Oportunidade Social, que há 25 anos atua na formação e empregabilidade de jovens para o mercado de trabalho por meio de cursos gratuitos, está com vagas abertas em sua unidade de Diadema (Rua da Terra, 80 – B. Serraria) para o curso profissionalizante gratuito de Gestão Empresarial. O curso é destinado a jovens de 15 a 17 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública. As inscrições vão até 26 de julho no site do IOS ( clique para se inscrever ).

O curso de Gestão Empresarial é presencial, forma profissionais para atuarem em áreas administrativas e não requer conhecimentos prévios. Além disso, inclui conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, língua portuguesa e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento (Soft Skills). O conteúdo traz práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação do aluno, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.

Segundo a ONG, mais de 43 mil profissionais foram formados para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 60%.