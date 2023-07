Golpes de Barbienheimer: sites falsos prometem bonecas e novo filme de Nolan

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/07/2023 | 14:55



Com o lançamento de dois dos filmes mais esperados do ano nesta quinta-feira (20) – Barbie e Oppenheimer –, a Kaspersky descobriu que criminosos estão distribuindo golpes de phishing que se aproveitam da empolgação em torno das estreias para oferecer bonecas relacionadas ao filme Barbie ou o próprio streaming de Oppenheimer. O objetivo é roubar dinheiro e dados pessoais. Entenda como os golpes de Barbienheimer acontecem e saiba reconhecê-los.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Edições limitadas das bonecas Barbie

Uma das páginas fraudulentas descobertas atrai pessoas com ofertas especiais em bonecas Barbie. Além das bonecas comuns, os usuários estão sendo atraídos para comprar modelos relacionados a edições limitadas do filme, incluindo uma da atriz principal Margot Robbie por cerca de 12 libras esterlinas. Eles podem adicionar um helicóptero por £ 56, com o custo total da compra em £ 60 (cerca de R$ 370 em conversão direta), com um desconto “exclusivo”.

No entanto, uma vez que a pessoa clica, ela é redirecionada para um formulário de compra que requer detalhes de identificação pessoal, como nome, endereço, número de telefone e informações bancárias. Sem saber, a vítima envia seu dinheiro e dados privados diretamente para fraudadores. Além dos riscos financeiros, esse golpe também apresenta sérias preocupações com a privacidade, pois os dados roubados podem ser vendidos na Dark Web.

Streaming de Oppenheimer

Oppenheimer, a outra grande espera que será lançada no mesmo dia de Barbie, não ficou de fora dos golpes. Segundo os pesquisadores da Kaspersky, golpistas oferecem o streaming do filme gratuitamente, mas sua verdadeira intenção é roubar informações bancárias e dinheiro das vítimas.

Nesses cenários, os golpistas geralmente empregam uma tática na qual solicitam uma taxa nominal de um dólar ou euro para registro. No entanto, esse requisito de pagamento aparentemente inofensivo pode levantar um alerta. Para proceder ao registro, eles exigem a vinculação de um cartão bancário, o que permite realizar débitos não autorizados e de difícil cancelamento nas contas dos utilizadores.

Se proteja dos golpes de Barbienheimer

“Estreias e eventos grandes como filmes tão esperados trazem uma onda de expectativa, mas, em meio à emoção, é crucial que os usuários permaneçam alertas e sigam as regras básicas de segurança online. Embora a experiência seja estimulante, não devemos ignorar os riscos. Ao manter uma mentalidade vigilante e praticar hábitos online seguros, podemos aproveitar ao máximo a experiência da Barbie e Oppenheimer, nos protegendo das ameaças cibernéticas que espreitam no mundo digital”, comenta Olga Svistunova, especialista em segurança da Kaspersky.

Para se manter longe dos golpes de Barbienheimer e aproveitar as estreias de filmes com segurança, os especialistas da Kaspersky recomendam:

Tenha cuidado com golpes de phishing: cuidado com e-mails, mensagens ou sites suspeitos que oferecem ofertas exclusivas ou brindes. Verifique novamente a autenticidade da fonte antes de compartilhar qualquer informação pessoal ou fazer transações online.

Verifique a segurança do site: ao comprar mercadorias ou acessar conteúdo relacionado online, certifique-se de que o site tenha uma conexão segura. Se te resta alguma dúvida, evite a compra.

Use soluções de segurança: use uma solução de segurança confiável, como o Kaspersky Premium, que identifica anexos maliciosos e bloqueia sites de phishing.

Esteja atento ao compartilhar informações pessoais: seja cauteloso ao fornecer informações pessoais online, especialmente detalhes confidenciais como endereço, número de telefone ou informações financeiras. Compartilhe essas informações apenas em plataformas confiáveis ??e seguras.

Confie em fontes fidedignas: confie em sites oficiais, varejistas autorizados e fontes confiáveis ??para comprar mercadorias, acessar o conteúdo do filme ou obter informações relacionadas à estreia. Evite fontes não oficiais ou suspeitas que possam tentar explorar seu entusiasmo.