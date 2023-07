Do alto da Vila Bela... ...descortina-se a cidade. Vizinha a São Paulo... ...ligada a São Bernardo. Osvaldo Perrela vai à guerra.

Ademir Medici

23/07/2023 | 07:45



“Memória” tinha a foto, entre tanto material de São Caetano. Quem seria esse homem elegante, de terno e chapéu de feltro, num cenário em preto e branco, familiar?

Oscar Garbelotto, Henry Veronesi, Jayme da Costa Patrão, José Roberto Gianello, Manoel Claudio Novaes, Fábio Ventura, Mario Botteon, João Dal’Mas. Quantas vezes eles nos socorreram em situações semelhantes. Hoje são saudades.

Recorremos à colega jornalista Paula Fiorotti, a editora de “Raízes”, esta revista joia que voltou a ser publicada pela Fundação Pró-Memória. Atenciosa, Paula repassou a imagem ao professor José de Souza Martins.

MEMÓRIA RECUPERADA

Fazer memória é um exercício constante. Exige paciência, dedicação, auxílio mútuo, sorte. De repente, tudo se esclarece. Folheando a coleção do Diário de 30 anos atrás, encontramos a resposta.

Na apresentação do livro “Migração e Urbanização, a presença de São Caetano na Região do ABC”, a foto foi a escolhida do repórter Orlando Margarido para abrir a reportagem.

Na legenda, a explicação: “Osvaldo Perrela, de partida para o front italiano, se despede de São Caetano no alto da Vila Bela, em 1942: 50 anos depois (1992), o ex-pracinha vive em Rudge Ramos”.

Conhecemos o Sr. Osvaldo. Reproduzimos a foto. Cedemos ao Orlando. E a redescoberta nos faz lembrar que o livro dos bairros de São Caetano foi lançado numa linda noite daquele 27 de julho de 1993 no antigo Paço de São Caetano, então adaptado como sede da Fundação Pró-Memória.

NASCE UMA SEMANA

E mais um aniversário oficial de São Caetano se aproxima. A foto em questão sugere que busquemos outras histórias contadas e registradas nas páginas do Diário, muitas vezes esquecidas.

Memória imaginou: relembrar outras histórias podem render uma boa série.

Pracinha Osvaldo Perrela, obrigado pela foto, identificação e inspiração.

Que venha a Semana São Caetano 2023. E que falemos um pouco mais da revista “Raízes” nº 66 que acaba de ser lançada. Está formosa.

PRIMEIRA HISTÓRIA

“Desapareceu no dia 17 do corrente, do pasto da Estrada da Colônia de São Caetano, uma besta cujos sinais são: pelo de rato, uma estrela pequena na testa, três pintas do lado esquerdo, marca no mesmo lado, espécie de estribo pequeno e cauda aparada. Gratifica-se a quem a encontrar e entregar na chácara denominada Rio das Vacas, na dita estrada”.

Cf. Diário Popular, 21 de maio de 1890.

Crédito da foto 1 – Original: Osvaldo Perrela; reprodução: Paulo César Nunes; tratamento: Claudinei Plaza

A FOTO REDESCOBERTA. Sr. Osvaldo em 1942 de partida para a guerra: da família Perrela, tradicionalíssima na aniversariante São Caetano, a família da Rua Perrella...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 23 de julho de 1993 – ano 36, edição 8446

MANCHETE – Procurador admite entrar no Supremo contra o IPMF.

Aristides Junqueira acreditava que Justiça receberia um milhão de contestações ao imposto.

ECONOMIA & EMPRESAS – Empresas investiam na qualidade.

O atestado ISO 9000, criado em 1987, era obtido por nove empresas na região: Aços Villares (São Caetano), Maxion (São Caetano), Philips (Mauá e Ribeirão Pires), Pirelli Cabos e Pirelli Pneus (Santo André), Protefire (São Bernardo), Sulzer (São Bernardo), Tintas Coral (Santo André) e Villares (Diadema).

POLÍCIA – A Cadeia Pública de São Caetano passava por uma rebelião de dez horas.

EM 23 DE JULHO DE...

1903 – A greve em São Paulo: ontem (22-7-1903) apresentaram-se trabalhando cerca de 30 carros e outros tantos tílburis. A ordem não foi perturbada.

1928 - Falecia, em São Bernardo, onde residia, o juiz de Direito aposentado Tancredo Leite do Amaral Coutinho.

Propagandista da República, educador, escritor, poeta e jornalista, dedicou-se à crítica do teatro e da música em jornais como o “Correio Paulistano”.

Atuou na administração pública e ocupou o cargo de diretor geral da Instrução Pública.

Deixou vários livros didáticos adotados pelas escolas oficiais.

Seu genro, Benedicto Ferreira de Albuquerque, ocupava o cargo de diretor do Grupo Escolar de São Bernardo quando do seu falecimento.

1973 – Tomava posse o novo presidente da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), Arno Traeger.

Termômetros marcavam 8 graus na madrugada do Grande A ABC.

HOJE

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Instituído em 2021 pelo papa Francisco para ser celebrado no quarto domingo de julho, perto da festa de Sant’Ana e São Joaquim.

Dia do Guarda Rodoviário. Lembra a criação do primeiro quadro de profissionais da Polícia Rodoviária Federal, em 23 de julho de 1935. Eram os inspetores de tráfego.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Conceição da Feira, Santa Cruz Cabrália e Serrolândia.

Em Santa Catarina, Jacinto Machado e Pouso Redondo.

Também aniversariam em 23 de julho: Japaratinga (AL) e Viana (ES).

Santa Brígida

23 de julho

Foi grande mística medieval. Pertenceu à família real sueca. Faleceu em Roma no ano 1373.

Ilustração – Canção Nova