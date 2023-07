Paranapiacaba. Sábado, 22 de julho de 2023. Tudo pronto. O futebol volta à Vila...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/07/2023 | 07:45



“Que ótima notícia. Tomara que a população local assuma e gerencie aquele espaço privilegiado”.

Professor Antonio de Andrade, comentando a reinauguração do estádio do Serrano Atlético Clube.

“Se está restaurado, temos que usar. O maior inimigo do patrimônio é o abandono, não ter uso. Temos que levar times lá. A estrutura ficou muito boa”.

Secretário Fábio Picarelli, na entrevista concedida ao DGABC-TV sobre a reinauguração do campo do Serrano.

Em uma linha o professor Andrade sintetiza o que precisa ser dito: não basta entregar uma obra, é preciso conservá-la. E quem deve fazê-lo é realmente a população local.

Já dizia o velho prefeito Aldino Pinotti: mais difícil do que fazer uma obra é a sua manutenção.

Também o secretário Fábio Picarelli defende o uso continuo do mais antigo campo de futebol do Brasil, relacionando seus dois novos vestiários dotados do que há de mais moderno, inclusive chuveiros elétricos; o vestiário exclusivo dos árbitros; a arquibancada de madeira inteirinha restaurada, com os sanitários embaixo; o muro de arrimo que segura toda a parte alta ao redor do estádio e se transforma em novas arquibancadas; o mirante sobre os vestiários; a grama natural; os alambrados.

Futebol e história contemplados.

Foram muitas dificuldades vencidas. Muitos estudos realizados. Vários adiamentos por causa da chuva e de obstáculos encontrados aqui e ali. E aqui está o mais antigo campo de futebol do Brasil novinho em folha.

“Memória” acompanhou cada passo da obra, vibrando, cobrando, chorando, levando notícias aos colegas do Memofut – o Grupo Literatura e Memória do Futebol – dos encontros no outro estádio, o do Pacaembu, que também passa por obras.

Que o estádio do Serrano seja usado e preservado. O mesmo desejamos para o “novo” Pacaembu.

Hoje é dia de festa e de felicitar a Administração Paulo Serra. Como diz Jorge Ben Jor, foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Valeu, Fábio Picarelli.

Crédito da foto 1 – Projeto Memoria

GOL DE PLACA. Detalhe das arquibancadas de madeira: mascotes, meninos bonitos, se acomodem que esses lugares estarão lotados neste 22 de julho histórico

NAS ONDAS DO RÁDIO

Texto: Milton Parron

Alvarenga e Ranchinho foi uma das duplas sertanejas, especializada em sátiras, das mais populares que o Brasil revelou até hoje.

Ela foi formada em 1929 por Murilo Alvarenga e Diésis dos Anjos Gaia (Ranchinho).

Trinta e cinco anos mais tarde, em 1965, a dupla com Diésis se desfez e Alvarenga convidou para o papel de Ranchinho Delamare de Abreu e mais tarde este também foi substituído, desta feita por Homero de Souza Campos.

Em 1981, fui apresentado ao Ranchinho original, que concedeu uma longa entrevista.

Neste e no próximo programa Memória estarão em realce as histórias, as músicas, as sátiras políticas de Alvarenga e Ranchinho.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Alvarenga e Ranchinho - 1. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

A música de Wilson Simonal, Anísio Silva e Dalva de Oliveira.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

Canta Itália

Marquitho Rioto retorna com histórias saborosas da viagem à Itália. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 22 de julho de 1993 – ano 36, edição 8445

SANTO ANDRÉ – Antonio Munhoz inaugurava a Livraria Munhoz, especializada em obras raras e antigas.

SÃO CAETANO – Paróquia de Vila Barcelona realizava a missa inaugural da capela de Santa Rita de Cássia.

EM 22 DE JULHO DE...

1928 – Corinthians inaugurava o Parque São Jorge num amistoso com o América carioca: 2 a 2.

O primeiro gol do estádio foi marcado por Alexandre De Maria para o Corinthians, aos 29 segundos do 1º tempo.

O estádio, apelidado Fazendinha, recebeu o nome oficial de Alfredo Schuring, presidente e benfeitor.

1963 - União Nacional dos Estudantes abria, em Santo André, o 26º Congresso Nacional dos Estudantes.

1973 – São Bernardo vencia os Jogos Regionais de Botucatu. São Caetano em segundo. Santo André em terceiro.

HOJE

Dia do Cantor Lírico

Dia do Cientista Social

Dia do Trabalho Doméstico

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Ceará, hoje é o aniversário de Carnaubal, Juazeiro do Norte.

Em Santa Catarina, Irineópolis e Trombudo Central.

Também aniversariam: Anajatuba (MA), Araçagi (PB), São Pedro da Cipa (MT), São Sebastião (AL), Serafina Correa (RS), Simões (PI) e Urucânia (MG).

Santa Maria Madalena

22 de julho

Acompanhou Jesus em sua paixão, crucificação e sepultamento.

Ilustração – Canção Nova