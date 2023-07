Paranapiacaba. Um torcedor especial. A passagem quase secreta. Marcas na madeira.

Ademir Medici

21/07/2023 | 07:45



O campo a ser reaberto amanhã é uma verdadeira ilha cercada pela mata atlântica e pela vila operária inglesa preservada. Galgando essas montanhas, chega-se ao alto da serra, observando-se lá embaixo Cubatão, Santos e o mar.

Paranapiacaba, verdadeiramente “de onde se vê o mar”.

Visitem a vila na abertura do 22º Festival de Inverno, e descubram detalhes originais que só Paranapiacaba tem.

BOLEIROS – Craques de hoje e de ontem, prestigiem a festa que começa amanhã e que terá sequência no domingo e no outro final de semana também. E acessem o site do Festival de Inverno, que traz as mais de 60 atividades programadas, com a participação de 300 artistas.

NO AR

Fábio Picarelli é o entrevistado desta semana no DGABC-TV. O secretário do Meio Ambiente de Santo André fala da abertura do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba, amanhã, sábado, dia 22, da reabertura do estádio do Serrano AC – o mais antigo do Brasil – e da inauguração do Memorial Charles Miller. A entrevista está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

MARCAS. Mascote bugio em lugar privilegiado à beira do campo, a entrada e passagem da galeria das águas que vem das montanhas, o plantio de araçá e as iniciais originais da antiga arquibancada de madeira: aqui é a União Lira Serrano

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Brasil, Censo 2022: 207,8 milhões de habitantes.

Em 1960 o número médio de filhos por família: 6,28.

Em 2023, o número de filhos cai para 1,75.

No passado, famílias numerosas, cidades pacatas: ouvia-se a benção da água pelo padre Donizete.

Hoje: famílias reduzidas, cidades agitadas, locomoção complicada, com isolamentos quase absolutos devido à tecnologia avançada.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 21 de julho de 1993 – ano 36, edição 8444

MANCHETE – Sistema Anchieta-Imigrantes vai ser privatizado.

A repórter Marina Takiishi noticiava a abertura de edital pelo governo do Estado de São Paulo, marcado para setembro (de 1993), para a construção de novas pistas no sistema e a concessão de exploração à iniciativa privada.

MEIO AMBIENTE – O fechamento das dez empresas que trabalhavam com extração de areia no Parque Estadual da Serra do Mar era pedido pela promotora do Meio Ambiente de São Bernardo, Beatriz Augusta Pinheiro Samburgo.

HOMENAGEM – O advogado José Carlos Soares de Almeida publicava carta na “Palavra do Leitor” sugerindo dar o nome de Termicio de Souza à sala da copiadora do Paço Municipal de São Bernardo.

Segundo o leitor, Termicio lutou muito no início de tais serviços, “onde tudo era improvisado”.

CULTURA & LAZER – A entidade “O Amor aos Pedaços” promovia o 6º Festival de Morango na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo.

EM 20 DE JULHO DE...

1903 – Chegava à Livraria Laemment, à Rua Quinze de Novembro, no Centro novo paulistano, a segunda edição de “Os Sertões”, de Euclydes da Cunha.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boa Esperança do Sul, elevado a município em 1898, quando se separa da Araraquara.

Em Goiás, Campo Limpo de Goiás, Gameleira de Goiás, Itarumã e Lagoa Santa.

E mais: Brasileira (PI), Itapecuru Mirim (MA), Nova Mamoré (RO) e Pombal (PB).

HOJE

Dia da Junk Food (comidas exageradas)

Dia do Dançarino de Salão

São Lourenço de Brindisi

21 de julho

Italiano. Doutor da Igreja. Deixou obras escritas de polêmica antiprotestante e de exegese bíblica (explicação crítica de um texto). Faleceu em Lisboa em 1619.

