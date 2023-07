Emocionada, irmã de Britney Spears fala sobre relação com cantora: - Tenho que deixar isso onde está

20/07/2023 | 13:10



A vida de Britney Spears se tornou um verdadeiro drama desde que seu pai, Jamie Spears, se tornou seu tutor legal. A cantora passou longos anos lutando para conseguir a liberdade do acordo, o que acabou gerando diversos atritos na família. Entre muitas brigas, a loira se afastou de quase todos os familiares, incluindo a irmã mais nova, Jamie Lynn Spears.

Mas parece que as duas estão cansadas de serem alvos da mídia e pretendem resolver todas as rusgas entre elas, com uma conversa pessoal. Depois que a Princesa do Pop revelou que foi visitar a irmã no set de gravações de um projeto, foi a vez da atriz quebrar o silêncio e conversar com a Variety. À revista, Jamie contou que sente muito amor por Britney e aprendeu muito com toda a exposição que sofreu nos últimos anos:

- Eu não sinto nada além de amor por todos os membros da minha família. Se eu aprendi alguma coisa ano passado, sendo tão aberta e sentindo que eu precisava me defender às vezes, eu não sinto que tenha mais nada para falar. Eu tenho que deixar isso onde está, porque esse tipo de conversa tem que ser pessoal. Tudo que eu posso focar agora são as minhas filhas, meu marido e trabalho que estou fazendo.

Ao relembrar o difícil ano que enfrentou em 2022, a atriz se emocionou as falar sobre as filhas. Jamie é mãe de Maddie, de 15 anos de idade e Ivey Joan, de quatro anos de idade. Ela ainda confessou que não deseja causar nenhum tipo de dor parecida em suas herdeiras e quer protegê-las a todo custo:

- Eu tenho que dizer que eu não vou permitir minhas crianças, especialmente minha filha mais velha, que foi muito afetada por isso, eu não vou permitir que ela se sinta dessa maneira, nunca em sua vida. Minha força vem do amor das minhas crianças e querer ter certeza que eu não vou mostrar nada além do que eu sei que me faz ser autêntica e verdadeira.