Shakira teria descoberto sobre um novo processo de fraude fiscal contra ela através da mídia

20/07/2023 | 13:10



Eita que a vida dela não está nada tranquila! Os advogados de Shakira teriam criticado os promotores espanhóis depois que a estrela supostamente descobriu sobre um novo processo de fraude fiscal contra ela através da mídia e insistem que ela sempre agiu de acordo com a lei. Segundo informações do Daily Mail, a cantora está enfrentando uma investigação na Espanha, mas a equipe afirma que não recebeu nenhuma notificação formal.

A artista já terá que ir ao tribunal por conta de outro caso relacionado a mais de 77 milhões de reais em impostos atrasados referente ao período entre 2012 e 2014, com o promotor pedindo uma pena de prisão de até oito anos. A artista segue negando qualquer irregularidade e vai lutar na Justiça. A nova investigação será conduzida pelo mesmo juiz da anterior.

O jornal revela que a assessoria jurídica de Shakira emitiu um comunicado dizendo:

Shakira não recebeu nenhuma notificação formal da denúncia do promotor que foi, segundo a mídia, apresentada para o ano fiscal de 2018. Mais uma vez, como tem acontecido nos últimos anos, é por meio da mídia que a cantora tomou conhecimento do ajuizamento desse processo, comprovando a pressão pública e reputacional a que está sendo submetida.

Eles disseram que não fariam comentários até que a notificação chegue a eles pelos canais oficiais e legalmente estabelecidos.

Como é de conhecimento público, e como o Tesouro espanhol foi oficialmente notificado, Shakira agora está morando em Miami, então ela deve ser notificada pessoalmente em seu novo endereço em estrita conformidade com as disposições da Lei. Como ela já afirmou em inúmeras ocasiões, Shakira defende ter sempre agido de acordo com a lei e sob o conselho dos melhores especialistas em impostos. Ela agora está focada em sua vida como artista em Miami e está confiante de que haverá uma resolução favorável de suas questões fiscais.

Sobre a nova investigação, um porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha disse:

O Tribunal de Instrução Número 2 em Esplugues de Llobregat abriu um processo após uma denúncia apresentada por promotores contra a cantora Shakira por dois supostos crimes fiscais relacionados ao imposto de renda e imposto sobre a riqueza para o imposto espanhol ano de 2018.