Onde a polícia mais mata no Brasil? Veja lista de Estados

20/07/2023 | 12:55



Dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que as polícias brasileiras mataram 6.430 pessoas ao longo do ano passado. O número é menor que os 6.524 óbitos registrados em 2021. Entre os Estados, quem registrou a maior taxa proporcional de mortes pelas polícias foi o Amapá, com 16,6 vítimas por 100 mil habitantes.

Bahia, com 10,4, e Rio, com 8,3, aparecem na sequência entre as polícias que mais matam no País. Minas (0,7), Santa Catarina (0,6) e Distrito Federal (0,5) são os Estados com menos vítimas proporcionais pelos agentes de segurança pública. Veja abaixo a lista completa.

Taxa de mortes pela polícia por 100 mil habitantes em 2022

Amapá: 16,6

Bahia: 10,4

Rio de Janeiro: 8,3

Sergipe: 7,9

Pará: 7,7

Goiás: 7,6

Paraná: 4,2

Rio Grande do Norte: 3,2

Mato Grosso: 3,0

Amazonas: 2,5

Acre: 2,3

Tocantins: 1,7

Ceará: 1,7

Espírito Santo: 1,7

Mato Grosso do Sul: 1,6

Alagoas: 1,6

Roraima: 1,6

Maranhão: 1,4

Paraíba: 1,3

Piauí: 1,2

Rondônia: 1,1

Pernambuco: 1

Rio Grande do Sul: 1

São Paulo: 0,9

Minas Gerais: 0,7

Santa Catarina: 0,6

Distrito Federal: 0,5

Em números absolutos, a Bahia apresentou a maior quantidade de vítimas pela polícia. Foram 1.464 casos ao longo do ano passado. Rio (1.330), Pará (621) e Goiás (538) aparecem na sequência. Já Rondônia (18), Distrito Federal (15) e Roraima (10) tiveram a menor quantidade de mortes dessa natureza.

Veja a lista completa de mortes pela polícia

Bahia: 1.464

Rio de Janeiro: 1.330

Pará: 621

Goiás: 538

Paraná: 479

São Paulo: 419

Sergipe: 175

Ceará: 150

Minas Gerais: 148

Amapá: 122

Mato Grosso: 109

Rio Grande do Norte: 107

Rio Grande do Sul: 106

Amazonas: 99

Maranhão: 92

Pernambuco: 90

Espírito Santo: 65

Paraíba: 51

Alagoas: 50

Mato Grosso do Sul: 45

Santa Catarina: 44

Piauí: 38

Tocantins: 26

Acre: 19

Rondônia: 18

Distrito Federal: 15

Roraima: 10