MP envia ofício à Prefeitura de São Bernardo sobre falta de médicos

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 12:49



O Ministério Público de São Paulo, por meio da 13ª Promotoria de Justiça de São Bernardo, enviou um ofício à Prefeitura do município, comandanda pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), questionando a falta de neuropediatras e psiquiatras na rede de saúde municipal.

A informação é do vereador Julinho Fuzari (PSC), que esteve em uma reunião com a promotora Mariana Máris Lessa na tarde de ontem. Segundo ele, o MP se comprometeu a abrir um processo com todas as solicitações enviadas pelo parlamentar e não descarta judicializar a ação caso a Prefeitura não responda em prazo de 30 dias os questionamentos apontados.

“Nós estamos falando de quase dois anos de espera das crianças por uma consulta. Quantas crianças estão com o tratamento atrasado por causa disso? Eu sugeri ao MP recomendar que a Prefeitura faça um mutirão, realizando convênio com algumas clínicas para atender à demanda reprimida ocasionada pela própria gestão, que demitiu seis neuropedriatras sem nenhuma reposição”, comentou Julinho.

De acordo com o vereador, mães de crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) relatam que estão há cerca de um ano e meio sem poder passar os filhos por consulta e, consequentemente, sem conseguir receita para ter acesso a medicamentos fundamentais para o tratamento. Fuzari tem como uma de suas principais bandeiras a defesa deste público.

“Imagina perder seis neuros, o impacto disso no tratamento dessas crianças? Elas precisam voltar para reavaliação, renovar laudos, e acabam ficando sem medicamentos, que são controlados, porque precisa da receita para comprar. Mas como, se os pais não conseguem passar por consulta?”, disse.

O parlamentar recorreu ao MP por não ter obtido resposta do Paço sobre quais providências estavam sendo tomadas para resolver o problema. Ele enviou uma relação com os nomes de 19 pais e mães de crianças autistas que aguardam consulta para renovação de laudo ou ainda em investigação de TEA. A filha de Patrícia Barros de Oliveira – Rebeca –, por exemplo, passou por um médico pela última vez em outubro de 2021.

A iniciativa de Fuzari levou o MP a apurar problemas registrados na rede de modo geral, como a falta de outros profissionais e de medicamentos, além da demora para atendimento em várias especialidades.

“A Promotoria disse que juntou todos os ofícios enviados ao MP nos últimos meses para abrir um procedimento maior. As minhas solicitações estarão embutidas nesse processo, e agora temos que aguardar a resposta da Prefeitura. Já que essa gestão não responde aos vereadores que fazem seu papel, agora terá que responder ao Ministério Público”, declarou o parlamentar.