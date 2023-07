Obituário - 21 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/07/2023 | 07:30



AQUILE ZAMPIERI

(São Bernardo, 10-4-1939 – Santo André, 15-7-2023)

Aquile Zampieri deixa muitas histórias ligadas à sua São Bernardo: o trabalho – foi gerente da Fábrica de Móveis Irmãos Corazza -, a religiosidade, a vida cívica e esportiva.

Loiro, alto, forte, podia ser visto andando de bicicleta pelas ruas do bairro Assunção, onde morou.

Comandou a fanfarra do Tiro de Guerra de São Bernardo e foi arbitro de futebol. O livro do Primeiro de Maio FC, o primeiro, que fala dos “Flechas Verdes”, traz a foto de Aquile Zampieri apitando um dos jogos do infantil verdinho no ginásio do Baetão.

Memorialista, Aquile contribuiu grandemente com a página Memória, dando informações, indicando personagens, ajudando-nos a construir essa história tão linda do Grande ABC.

Agora, a despedida. Filho de Jacob Zampieri e de Luiza Maria Lotto Zampieri, Aquile parte aos 84 anos. Foi sepultado no Cemitério-Museu de Vila Euclides. Deixa a esposa, Cassilda Aparecida Zampieri, os filhos Edmilson e Márcia, irmãos, netos e sobrinhos.

SANTO ANDRÉ

Maria Therezinha Figueiredo Belisse, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Antonio Zacheo, 91. Natural de Uchôa (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Bertolino Barbieri, 90. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Praxedes de Almeida, 90. Natural de Silvianópolis (MG). Residia em Capuava, Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santos Alves Cajazeira, 89. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Mathias, 89. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo Curuçá.

José Luiz de França, 79. Natural de Parnaíba (PI). Residia no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti (RJ). Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Irajá (RJ).

Benedito Martins Bueno, 78. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Daniel dos Santos Neto, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

José Carmelutti, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Caetano de Andrade, 72. Natural de Carbonita (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gil Antônio Sapucaia, 71. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Aparecida Previato, 64. Natural de Guariba (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Felix da Silva, 59. Natural de Mossoró (RN). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Arlindo Pereira da Costa, 97. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Hercio de Oliveira Porto, 85. Natural de Itamonte (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Mieka Tutuy, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Erenice Cordeiro Ramos, 72. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Mauro Barreto Silva, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15, Memorial Jardim Santo André.

Dorival Felisbino, da Silva, 62. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Rui Francisco Venâncio, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Segurança. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Jaboticabal (SP).

SÃO CAETANO

Octacilio Teixeira, 102. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Rosimeire da Silva, 36. Natural de Capoeiras (PE). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Angelina Luiza Sinto, 89. Natural de Miraí (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

João Modesto, 82. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Alves de Araújo, 66. Natural de Mombaça (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Menilia Eugênio da Conceição, 65. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Oliveira da Silva, 63. Natural de Barbacena (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores Nobre, 56. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedicto de Oliveira Filho, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

João de Menezes Silva, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Colocador de ferramentas. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Cristia de Almeida Verdinati, 71. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 14. Vale dos Pinheirais;

Raimunda Vieira Silva Sobreira, 69. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Sônia Siqueira Rojas Perez, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Camilo Pontes Dias, 65. Natural de Guaraqueçaba (PR). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Roberto José Antônio, 64. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Fabiano Brandimarti Ferraz, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Kátia Ferreira Neves, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Kauã Victor Cavalcanti Pereira, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.