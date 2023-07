Verão europeu – Four Seasons lança novas experiências de luxo

Redação

Do Rota de Férias



20/07/2023 | 11:55



O próximo verão europeu será marcado por novas experiências de luxo da rede Four Seasons. O grupo hoteleiro desenvolveu atividades inéditas que convidam os viajantes a redescobrirem as belezas naturais, históricas e os sabores do Velho Continente. Confira as novidades!

Verão europeu: novas experiências Four Seasons

Aventuras inesquecíveis

No coração da capital espanhola, o Four Seasons Hotel Madrid é ponto de partida para descobrir os bairros locais em um tour fotográfico de duas horas, acompanhado de um especialista e uma câmera Leica.

Já na Sicília, na Itália, os hóspedes do San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel partem em um safári noturno para observar as estrelas nas encostas do Monte Etna.

Bem-estar

A beleza estonteante dos Alpes Franceses é o cenário para uma sessão guiada de ioga ou meditação organizada pelo Four Seasons Hotel Megeve.

O Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, na capital portuguesa, também oferece aulas privadas de ioga na Costa da Caparica, favorita dos locais e a apenas 30 minutos do hotel. Para aqueles que buscam mais adrenalina, as ondas são perfeitas para a prática de surfe. Um almoço em clima descontraído, trazendo clássicos da gastronomia portuguesa, como mariscos com o tradicional molho Bulhão Pato e peixe fresco, é servido após a aula.

Verão festivo

Após a Coroação do Rei Charles III em maio, os hotéis britânicos do Four Seasons continuam com o clima de celebração. No Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square, a pedida é o Chá da Tarde das Joias da Coroa. Já no próximo dia 25 de maio, o hotel inaugura um elegante rooftop lounge, o Bloom, servindo petiscos e drinques acompanhados das vistas incomparáveis do rio Tâmisa e da capital inglesa.

Nas ondas europeias

Da Riviera Ateniense ao Lago de Como, navegar pelo Bósforo ou percorrer o rio Vltava em Praga, nada combina mais com o verão europeu do que um passeio de barco. Do cais do Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, na Grécia, os hóspedes partem em direção às paradisíacas ilhas gregas de Hydra e Spetses a bordo do premiado cruzeiro Praevado. Frutos do mar para o almoço, parada para compras e um mergulho nas águas cristalinas da Baía de Zogeria completam a aventura.

Em Istambul, na Turquia, o estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia, é percorrido no Sea Shuttle que viaja diariamente entre o Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, localizado em um antigo palácio Otomano na parte histórica da cidade, e o Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus. O Four Seasons Hotel Prague, na Repúblic Tcheca, também oferece aos hóspedes um novo panorama da cidade com um cruzeiro pelo rio Vltava em um charmoso barco de madeira. O passeio fica ainda mais especial com uma taça de Prosecco e uma cesta de café da manhã, almoço ou um piquenique.