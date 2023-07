Conheça vantagens do uso de tablets no ambiente corporativo

Da Redação, com assessoria

Em busca de mobilidade, mas sem renunciar à qualidade, ao conforto e à conectividade, o uso de tablets no ambiente corporativo tem crescido cada vez mais. Nos últimos anos, o mercado de trabalho passou por mudanças significativas com a popularização do modelo híbrido e, paralelamente ao acelerado desenvolvimento tecnológico de equipamentos eletrônicos, os dispositivos móveis se tornaram peças fundamentais na rotina das empresas.

Para auxiliar gestores que planejam adaptar as máquinas de trabalho de suas equipes a opções ainda mais portáteis, sem comprometer o desempenho, a VAIO lista benefícios do uso corporativo de tablets e ainda dá dicas para uma compra certeira.

Usabilidade e capacidade de processamento

Para um bom desempenho é fundamental que o tablet suporte aplicações específicas do uso corporativo de cada empresa, evitando assim travamentos e lentidão. Quanto maior a exigência dos programas utilizados, mais indicada é a escolha por produtos com melhores especificações de memória RAM e processadores, já que são os principais componentes responsáveis por processar os dados do equipamento de forma rápida e eficiente.

Além dessas características, outros atributos podem contribuir para uma experiência positiva no ambiente empresarial: bateria de longa duração, câmera frontal de boa qualidade para realizar chamadas por vídeo e compatibilidade com o teclado físico – grande diferencial para quem precisa elaborar textos, preencher formulários ou acessar a internet em suas rotinas.

“Se há alguns anos ainda não encontrávamos tablets com configurações similares às de um notebook, hoje isso já é uma realidade. Claro que existem atividades – como edição de vídeo e tratamento de imagens profissionais – em que um computador será mais adequado, mas para outras os tablets executarão as tarefas com tranquilidade”, explica Cristiano Freitas, diretor de Negócios Mobilidade da Positivo Tecnologia, empresa que representa a VAIO no Brasil.

Mobilidade para diferentes funções

Os tablets se tornam opções ainda melhores quando consideradas suas características de portabilidade, já que têm peso e dimensão reduzidos e podem ser transportados facilmente pelos usuários em mochilas ou bolsas. Além disso, é muito confortável para segurar, mesmo durante sua utilização, como em apresentações corporativas, em coletas de dados ou até em situações comerciais, tais quais demonstrações de vídeos e exibição de portfólio. Para uma experiência ainda mais completa, alguns modelos contam com mais de uma forma de conexão, como Wi-Fi e 4G.

Os tablets também podem ser soluções para uso em eventos ou conferências externas graças a recursos como câmeras de alta definição, disponibilidade de aplicativos em versões móveis e recursos avançados, como Dual Mic e múltiplos falantes. Outra área que tem tudo para se beneficiar dos diferenciais desse equipamento é a de logística, não só pela portabilidade, mas por permitir ao time de profissionais acessar sistemas de gerenciamento de estoque, atualizar e enviar dados, monitorar deslocamentos e se comunicar com a central, entre outras práticas.

Para garantir que o equipamento seja a solução ideal para determinada empresa, o executivo destaca que alguns pontos de atenção devem ser bem observados no momento da compra de tablets no ambiente corporativo. E que, além das características do hardware do produto, é preciso avaliar o pacote de software atrelado.

“Ao adquirir um tablet, corporativo ou não, o consumidor deve considerar o desempenho do aparelho para atender as suas demandas específicas. Assim, no caso das empresas, indica-se sempre escolher dispositivos atualizados e que rodem versões recentes do sistema operacional presente no dispositivo e verificar se as aplicações necessárias para a companhia funcionam bem no aparelho avaliado.”

Cristiano também recomenda a escolha de marcas reconhecidas e confiáveis, que ofereçam suporte pós-venda. “Todos esses pontos são importantes e irão auxiliar na segurança e no desempenho do aparelho usado pela empresa. De qualquer forma, é sempre importante destacar que cada corporação tem suas particularidades e a decisão por um produto específico ou mesmo a escolha entre a aquisição ou aluguel de tablets dependem das necessidades e circunstâncias específicas de cada uma. A opção de locação, por exemplo, pode ser recomendada para empresas que demandam grande volume de aparelhos, pois, além de garantir o acesso aos produtos propriamente ditos, inclui a manutenção de um parque atualizado de dispositivos, o serviço de suporte para cada operação e até mesmo uma economia financeira a médio e longo prazos”, finaliza o executivo.