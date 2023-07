Santo André retoma visitas monitoradas ao Aterro Sanitário no segundo semestre

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 11:49



Prosseguindo com atividades para sensibilizar sobre a importância de conservar o meio ambiente, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) abriu a agenda de visitas monitoradas ao Aterro Sanitário Municipal para este segundo semestre.

O equipamento público está localizado no bairro Cidade São Jorge e recebe, por mês, mais de 18 toneladas de resíduos. O espaço também abriga as duas cooperativas de reciclagem parceiras do município, as lagoas de chorume (líquido percolado proveniente da decomposição dos resíduos) e o ecoponto especial de recepção de pneus.

A visita monitorada passa por todos estes pontos e uma equipe da autarquia ainda compartilha informações e curiosidades sobre o tratamento dos resíduos. As visitas ocorrem de segunda-feira a sábado, com horários pela manhã e à tarde. No total, o encontro tem duração de 1h30. Podem participar grupos de até 30 pessoas, com idade mínima de 11 anos (menores devem estar acompanhados de um responsável). É necessário utilizar calçados fechados e confortáveis, como tênis, e calças compridas. Em dias de sol, o uso de filtro solar é recomendado. Em caso de chuva a atividade não poderá ser realizada e será reagendada.

Os agendamentos devem ser feitos pelo site do Semasa, no link https://bit.ly/visiteoaterrosa.