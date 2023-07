Com um a menos, Mauá FC sofre virada do Taquaritinga

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 11:37



Jogando em casa nesta quarta-feira (19), o Mauá FC não suportou a pressão e perdeu para o Taquaritinga por 2 a 1. O Índio até começou bem, abrindo o placar com Luiz Henrique aos 41 minutos do primeiro tempo. Logo após o gol, o zagueiro Rodrigo foi expulso. Na segunda etapa, o Taquartitinga chegou ao empate aos 24 minutos e virou aos 36. O resultado deixa o time da região em situação delicada, com chances de classificação e também de rebaixamento.

Agora, para avançar em segundo da chave, na última rodada que será disputada no final de semana, o Mauá terá que vencer o Vocem por dois gols de diferença, em Assis, e torcer para o Manthiqueira bater o Taquaritinga. Caso o time da região perca e o Manthiqueira vença seu jogo, o Mauá será rebaixado para a quinta divisão.