Ramalhão e Azulão ficam no empate na Copa Paulista

20/07/2023 | 11:26



Após protagonizarem um primeiro tempo frio e com pouca criatividade, Santo André-B e São Caetano acordaram na segunda etapa. O empate em 1 a 1 ontem a tarde no Estádio Bruno José Daniel manteve as equipes na parte de baixo do Grupo C da Copa Paulista e sem vencer na competição.

O Ramalhão criou duas boas oportunidades no segundo tempo, chegando ao gol aos 16 minutos, com Alexiel aproveitando uma desatenção do sistema defensivo do São Caetano. A partir deste momento, o jogo ficou mais aberto, com o São Caetano se atirando para o ataque. Aos 23 minutos, após um cruzamento na área, o lateral Matheus Orelha acertou um belo chute cruzado empatando a partida e marcando o primeiro gol do Azulão na competição. Com mais volume de jogo, o Santo André buscou o ataque e criou pelo menos mais cinco oportunidades de gol, porém sem êxito na conclusão. Antes do apito final, o São Caetano perdeu o atacante Everton, expulso após dar um tapa no adversário.

Nos vestiários, os dois treinadores lamentaram o resultado do jogo. O técnico Axel do Azulão disse que esperava melhor sorte da sua equipe, principalmente pelo que foi apresentado na segunda etapa. "Diante daquilo que trabalhamos em nossa preparação e o que entregamos no segundo tempo o nosso time poderia sair daqui com a vitoria”, falou. Já Marcio Griggio, do Ramalhão, se apegou aos números para manifestar seu descontentamento com o resultado. "Tivemos muito mais volume no campo de ataque do que o nosso adversário e produzimos doze finalizações contra o gol, mas infelizmente não fomos efetivos", destacou.

O São Caetano volta a campo no dia 28, contra a Portuguesa, no Anacleto Campanella, enquanto o Ramalhão-B joga no dia 29 contra o São José, no interior.