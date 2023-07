Keanu Reeves músico? Ator volta a turnê com banda Dogstar e anuncia novo álbum após 23 anos

20/07/2023 | 11:21



Keanu Reeves está voltando a investir na carreira musical. A banda do ator, Dogstar, anunciou que sairá em turnê e lançará o primeiro álbum em 23 anos.

O grupo é composto pelo vocalista Bret Domrose, o baterista Rob Mailhouse, e por Reeves, que atua como baixista. "Nós estamos de volta", celebraram em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira, 19.

O novo disco do trio se chamará Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees e chega às plataformas digitais e lojas físicas no dia 6 de outubro.

A primeira música do projeto, Everything Turns Around, já está disponível e conta com um videoclipe.

A turnê do Dogstar começa no dia 11 de agosto em Hermosa Beach, na Califónia, e termina em 20 de dezembro em Nashville, no Tennessee. Até o momento, só foram anunciadas datas nos Estados Unidos.

Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees é o terceiro disco da banda. Em 1996, o trio lançou Our Little Visionary, seu álbum de estreia, que foi seguido por Happy Ending, de 2000.

O grupo se reuniu pela primeira vez no palco em mais de 20 anos no festival Napa Valleys BottleRock, em Napa, Califórnia, no final de maio. Já na última terça, 18, eles se apresentaram em Los Angeles.