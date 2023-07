Comércio da região ignora a realização da Copa Feminina

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



20/07/2023 | 11:13



Antes mesmo de começar a Copa do Mundo masculina de futebol, as ruas brasileiras já estavam tomadas de verde e amarelo, representando toda a torcida pela Seleção Canarinho. Além disso, os comércios realizaram diversas promoções e eventos. Já no Mundial Feminino, que começa hoje,a mobilização é quase nula em lojas e restaurantes do Grande ABC. Camisas e bandeiras dificilmente são expostas nas vitirnes dos centros comercias da região, retratando uma realidade enfrentada pela modalidade.

O diretor lojista da SOL (Sociedade Oliveira Lima e Região) de Santo André, Djalma Florêncio, afirma que a Copa feminina não movimentará as vendas na região. “A Copa masculina sempre aumenta as vendas. Para as lojas de roupa e açougues, a competição ajuda muito. Agora, a feminina não mexe com o comércio”, afirmou. “O publico que para o Brasil nas copas masculinas não se mobiliza na feminina. Não está bem reconhecida ainda”, prosseguiu.

A Copa feminina de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, é vista como a maior da história, por conta do investimento de US$ 150 milhões, valor três vezes maior que o último torneio. Mesmo assim, os gastos são 35% menores, se comparada a Copa do Mundo do Catar, de 2022.

Para Jeferson de Souza, gerente da loja de artigos esportivos A Elite Sport, em São Bernardo, apesar de sutil, o esperado é um aumento das vendas nesse ano, em relação as copas anteriores. “Houve um aumento da procura das meninas por artigos esportivos, como chuteiras e bolas de futebol. Está sendo diferente do que foi nas copas anteriores. Mas, as vendas não se comparam com a masculina”, afirmou o gerente. O lojista ainda comenta que enxerga a mídia dando mais visibilidade para a competição, mas falta o publico se mobilizar mais.

Leandro Telent, dono da loja Gol de Placa e diretor da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), esclarece que, apesar de registrar um aumento na grade feminina de produtos nos últimos anos, as duas copas têm um impacto totalmente diferente. “Cerca de 30% das vendas dos produtos da Seleção aumentam na competição feminina, enquanto na masculina o impacto é de 70%,”avalia Telent.

ÁLBUM DA COPA

Um dos fenômenos de vendas durante a Copa Masculina é o álbum de figurinhas. Durante a competição, milhares de colecionadores se juntam todos os dias buscando completar as páginas. Mas, ao longo do Mundial feminino o cenário é bastante oposto.

Com 80 páginas e 580 figurinhas, 100 a mais do que a competição de 2019, o álbum oficial deste ano é o maior já feito pela Editora Panini – contando apenas álbuns da Copa Feminina. A versão padrão sai pelo valor de R$ 15, preço 25% maior que o álbum da Copa do Catar. Já para o pacote, o custo de R$ 4 se manteve.

Norma Sakamoto, dona de uma banca de jornal no calçadão da Rua Oliveira Lima, em Santo André, comenta que a procura e a divulgação do livro de 2023 nem se compara com o ano passado. “No masculino, cerca de 1.000 pacotinhos saíam por dia. Já no feminino, não vende mais de 50”, comentou a vendedora. Esse número representa uma queda de 95%.

Weslley Dreger, funcionário da Banca Santa Filomena de São Bernardo, relata uma situação ainda pior. “Ano passado as vendas foram ótimas, diariamente, uma caixa com 1.000 pacotes era comercializada. Esse ano da Copa Feminina vendemos apenas 20 pacotes por dia”, relatou o comerciante.