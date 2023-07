Caixa realiza nesta sexta-feira (21) o Mutirão do Desenrola

Nilton Valentim



20/07/2023 | 10:47



Caixa abrirá todas as agências com uma hora de antecedência, nesta sexta-feira (21), para ação voltada ao público do Desenrola Brasil. A presidente do banco, Maria Rita Serrano, informou na quinta-feira que, em dois dias, a Caixa retirou dos cadastros de restrição de crédito a dívida de até R$ 100 de 225 mil clientes. “Nesta sexta-feira, faremos o Dia do Desenrola, uma mobilização dos empregados para atender a população de forma mais direcionada, inclusive com a presença de dirigentes do banco em unidades espalhadas pelo país”, ressalta a presidente.

Caixa possui agências em todas as cidades do Grande ABC.

Além do Desenrola Brasil, a Caixa promove sua campanha própria Tudo Em Dia Caixa. A ação oferece mais uma oportunidade de renegociação de dívidas para os clientes do banco, com até 90% de desconto, e abrange dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Cerca de 90% dos clientes contemplados pela campanha possuem dívidas passíveis de serem quitadas por até R$ 2.000. As condições estão disponíveis de acordo com o perfil do contrato.