BC da África do Sul mantém taxa básica de juros inalterada, a 8,25%

20/07/2023 | 10:43



O Banco Central da África do Sul (SARB, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros em 8,25% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira (20) e definir que a taxa já é restritiva o suficiente para combater a inflação ainda elevada no país.

A decisão foi de três votos para a manutenção da taxa e dois para elevá-la em 25 pontos-base. Em coletiva de imprensa, o presidente do BC africano, Lesetja Kganyago, destacou que "os riscos de inflação continuam elevados, e por isso o comitê segue vigilante, e as decisões vão seguir sendo tomadas de acordo com dados".

Ele pontuou também que a autoridade monetária vai continuar observando a inflação de alimentos, tendo em vista que a possibilidade de condições climáticas extremas aumentou e deve ser um entrave na produção agrícola local.

Em comunicado sobre a decisão, o BC sul-africano diminuiu sua previsão de inflação para o fim de 2023, de 6,2% a 6% ao ano. Para 2024, o valor também foi revisado de 5,1% para 5%. A autoridade também prevê núcleo da inflação menor: antes a 5,3%, agora a expectativa é de 5,2% ao fim de 2023. Em 2024, a expectativa do núcleo da inflação caiu de 5,0% para 4,9%.

O SARB também revisou levemente para cima sua previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) sul-africano este ano, de 0,3% para 0,4%. Já para 2024 e 2025, o BC reiterou suas projeção de crescimento em 1% e 1,1%, respectivamente.