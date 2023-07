Nardini precisa de ajuda

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 10:22



Há inconformidade grave em curso no Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, em Mauá. Embora o Paço arque com todo o custo do complexo – em torno de R$ 10 milhões mensais –, cerca de 10% dos atendimentos de urgência e emergência realizados na unidade são voltados a pacientes de outras cidades. A porcentagem justifica o pleito do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que tem pedido ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) uma ajuda da ordem de R$ 1,5 milhão por mês. Se quisesse ser justo, o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, deveria seguir o parâmetro utilizado em São Bernardo, para a qual anunciou, no início do mês, aporte de R$ 150 milhões para custear os hospitais da rede.

As situações dos hospitais de Mauá e São Bernardo são muito parecidas. Ambos precisam de ajuda financeira para garantir atendimento de qualidade, mas apenas o segundo recebeu, por enquanto, o compromisso de Tarcísio. Diretoras do Nardini consideram o repasse estadual como essencial para fazer readequações na estrutura física que permitirão qualificar e humanizar o atendimento e melhorar as condições de trabalho dos servidores. O Estado não pode demorar para atender as demais cidades do Grande ABC que também custeiam 100% de determinadas estruturas de saúde enquanto recebem pacientes de outras – casos, por exemplo, do CHM (Centro Hospitalar Municipal) em Santo André e do Piraporinha, em Diadema.

Sem dinheiro, como se sabe, não há saúde de qualidade para a população. Boa parte dos problemas verificados pela equipe de reportagem do Diário na visita feita na tarde de ontem ao Nardini seria solucionada se houvesse resposta positiva do Estado ao pleito de ajuda financeira feito pelo Paço de Mauá. Ao aportar recentemente R$ 150 milhões para garantir o custeio de unidades hospitalares em São Bernardo, Tarcísio de Freitas já deu mostras de que está atento às necessidades de equipamentos municipais – e o discurso do governador em nome da regionalidade deixou claro, naquela oportunidade, que todas as cidades do Grande ABC devem ser contempladas com os recursos de todos os paulistas. Como, aliás, tem de ser.