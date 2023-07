Basquete Feminino de Santo André está na semi da LBF

Cleber Ferrette

20/07/2023 | 10:12



O Santo André está de volta a uma semininal de LBF (Liga de Basquete Feminino). Jogando no Ginásio Laís Elena (Pedro Dell’Antonia) na noite desta quarta-feira (19), as andreenses bateram o Unisociesc Blumenau por 53 a 48 e fizeram dois a zero no playoff de quartas de final. Agora, a equipe da região aguarda o vencedor de Sampaio Basquete-MA e Sodiê Mesquita-RJ. O confronto está 1 a 0 para as maranhenses.

A partida foi equilibrada do início ao fim. Tanto as andreenses quanto as catarineneses foram bastante eficientes em suas linhas defensivas e forçaram muitos erros de ataques, o que refeltiu no baixo placar. Até ontem, por exemplo, a média de pontuação do Santo André na competição era de 70 pontos e a do Blumenau, 67.

A ala pivô Sassá foi eleita a MVP (melhor jogadora) da partida, com 15 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Outros destaques também foram a pivô Glenda, que anotou 14 pontos, e a armadora Laís, com 16 rebotes.

Com a vitória, as meninas andreenses são as primeiras semifinalistas da LBF. Do outro lado da chave disputam vagas Sesi Araraquara x Ituano, e Unimed Campinas x Bax Catanduva.