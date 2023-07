Nardini conta com Estado no custeio para agilizar reformas

Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 09:54



Inaugurado em 1986 e referência também para pacientes de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além de usuários da Capital que moram na divisa com Mauá, o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini fez 8.158 atendimentos de urgência e emergência em junho, além de 1.257 internações. Do total, em torno de 10% são moradores de outras cidades – número que é rotina –, inclusive do Interior, motivo pelo qual o prefeito Marcelo Oliveira (PT) aguarda resposta do governo do Estado sobre ajuda de R$ 1,5 milhão por mês para o custeio da unidade, de cerca de R$ 10 milhões.

Recurso que diretoras do equipamento consideram essencial para fazer readequações que permitirão qualificar e humanizar o atendimento e melhorar as condições de trabalho. Depois das reformas do pronto-socorro (primeiro andar) e da maternidade (quarto), com recursos do município, e do telhado (cerca de R$ 50 mil do Estado), a Prefeitura já iniciou intervenções no terceiro pavimento para adequar o espaço, que deverá abrigar os leitos de UTI, atualmente instalados no primeiro andar.

“A verba do Estado seria fundamental para as reformulações e readequações que precisamos fazer. O que vier de auxílio para o custeio ajudaria muito. Para quem não tem nada, como nós, somente com o município custeando tudo, ajudaria demais, porque a cidade teria R$ 1,5 milhão a mais para investir e melhorar o Nardini”, disse Potira Ulbrich, diretora de enfermagem da unidade há dois anos.

Diretora técnica que atua no Nardini desde 2016, Taís Santana reconhece que, às vezes, o equipamento registra superlotação em virtude da alta demanda, daí a necessidade de promover mudanças e readequações, a fim de ampliar a capacidade de atendimento e garantir espaços mais adequados. E como a unidade atende moradores de outros municípios, faz coro à colega e defende que o governo do Estado deve auxiliar Mauá com parte do custeio.

“Vindo recurso é um meio de a gente começar a melhorar o atendimento, até devido a essa superlotação que a gente tem. Mas dentro das dificuldades, às vezes criando vagas onde não temos, a gente vê resultado. Tem muito o que melhorar, e o investimento (do Estado) seria muito bem-vindo, principalmente para as adequações da sala de emergência, da UTI, que estamos fazendo com dinheiro da Prefeitura, e modernização de equipamentos, porque o hospital é antigo, e as coisas que temos, também”, comentou.

SEGUNDO ANDAR

Potira Ulbrich também considera que promover a revitalização completa do Nardini, que nunca passou por ampla reforma, depende da transferência do setor administrativo do segundo andar para outro local no entorno. Para alavancar esse projeto, o prefeito Marcelo Oliveira já levou ao governo federal pedido de R$ 23 milhões, mas ela entende que o auxílio do Estado no custeio do hospital permitirá agilizar o processo de melhorias em todo o equipamento.

“Daí a questão do segundo andar, de tirar o administrativo daqui, porque aí reformaria esse andar para abrigar outro, que seria reformado, e assim por diante. Só assim a gente vai conseguir qualificar os espaços, expandir e aumentar o atendimento. Então, todo recurso é importante”, avaliou a diretora de enfermagem.