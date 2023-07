Dólar sobe ante o real após manutenção de juros na China e com inflação alemã fraca

20/07/2023 | 09:48



O dólar sobe ante o real na manhã desta quinta-feira, 20, após queda na quarta-feira. O mercado de câmbio ajusta posições após o Banco do Povo da China (Pboc) manter inalteradas as taxas de juros de longo prazo. A instituição informou que a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano seguiu em 3,55% e que a taxa para empréstimos de 5 anos continuou em 4,20%.

A correção de alta frente o real e alguns pares emergentes no exterior, como peso mexicano, peso colombiano e lira turca, ganhou força diante da recuperação do índice DXY. A moeda americana se fortaleceu ante outros pares rivais, reagindo a uma queda nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, de 9 mil na semana, a 228 mil, abaixo da previsão dos analistas (241 mil solicitações).

Lá fora, o petróleo mostra viés positivo e o minério de ferro subiu nesta quinta-feira na China, mas alguns grãos como milho e trigo operavam em baixa no mercado futuro da Bolsa de Chicago mais cedo, após fortes altas desses grãos na véspera, quando pressionaram o dólar ante divisas emergentes, como o real, repercutindo os ataques da Rússia ao Porto de exportações de grãos da Ucrânia, na cidade de Odessa.

Novos sinais de desaceleração inflacionária na Europa ajudam a fortalecer o dólar em meio a expectativas de um último aumento de juros nos EUA na próxima semana.

A taxa anual da inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha ficou em 0,1% em junho, segundo a Destatis, registrando o menor aumento desde dezembro de 2020 (+0,2%). O levantamento ainda mostra que o indicador perdeu força em relação ao nível de 1,0% de maio. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão caiu 0,3% em junho.

A agenda dos EUA de nesta quinta traz ainda dados de vendas de moradias usadas. Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seguem em período de silêncio, antes de decisão de juros a ser anunciada na próxima semana, no dia 26.

Na quarta-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o foco da equipe econômica em agosto será na aprovação final do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, assim como a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ela também reforçou a previsão de entrega do projeto de lei do orçamento de 2024, que precisa ser entregue ao Congresso até 31 de agosto, além do Plano Plurianual (PPA). Segundo Tebet, até sexta-feira, 21, os ministérios receberão as estimativas orçamentárias para o próximo ano.

Já o ministro Fernando Haddad afirmou nesta quarta que vai enviar ao Congresso projeto de lei para tributar os fundos de investimento exclusivos. A proposta estará em um pacote de medidas econômicas que será remetido ao Legislativo em agosto, junto com o Orçamento de 2024.

Às 9h40 desta quinta-feira, o dólar à vista subia 0,10%, aos R$ 4,7906.