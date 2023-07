Copa do Mundo Feminina: como acompanhar por Google e YouTube

Da Redação

Do 33Giga



20/07/2023 | 09:55



O espetáculo de futebol mais importante do mundo começa hoje (20) e as buscas no Google por Copa do Mundo Feminina da FIFA triplicaram no Brasil e no mundo. Dentro de alguns dias, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino – a segunda mais pesquisada no último mês – estará em busca do seu primeiro título.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para ajudar amantes do futebol a não perder nenhum lance do campeonato, o Google disponibiliza recursos na Busca com acesso rápido e fácil aos resultados e resumos dos jogos, estatísticas, vídeos, um jogo online interativo e a possibilidade de seguir as jogadoras favoritas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A companhia também anuncia experiência na Carteira do Google com uma nova animação, criada especialmente para comemorar a Copa do Mundo Feminina da FIFA, além de uma central no Google Trends para acompanhar as tendências de pesquisa e encontrar curiosidades durante o campeonato – por exemplo, entre todas as jogadoras que participarão da Copa, Marta é a segunda mais buscada no mundo nos últimos 30 dias.

O YouTube também transmitirá todos os jogos do campeonato.

“Mais uma vez, estendemos nossas ferramentas de esporte para este evento esportivo para ajudar cada vez mais pessoas a encontrar informações úteis sobre essas competições e também despertar sua curiosidade de forma acessível e gratuita”, compartilha Tatiana Canon, gerente de parcerias para a Busca na América Latina.

Não perca nenhum lance dos jogos

Para ajudar os torcedores a acompanhar o torneio em tempo real, o Google oferece uma experiência especial para os jogos, com estatísticas e vídeos dos jogadores e resumos de partidas. Ao pesquisar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Google, será possível acessar notícias e dados sobre as seleções.

Ativando a campainha no canto superior direito da tela do aplicativo do Google, as pessoas receberão as principais notificações sobre os melhores momentos dos jogos, incluindo alertas em tempo real.

É possível também procurar por um jogo e ver estatísticas, assim como gráficos e linhas do tempo. Como muitas das partidas acontecem simultaneamente, especialmente na fase inicial do torneio, as pessoas também podem fixar o resultado da partida ao vivo na tela inicial de telefones Android para melhorar a visualização e o acompanhamento.

Por fim, antes de cada jogo, o Google fornecerá um gráfico com a probabilidade de vitória de cada equipe. Até mesmo antes do jogo começar, as pessoas poderão ver como as estatísticas entre as duas equipes evoluem com base no números de gols, posses e passes de bola e cartões do jogo.

A Busca também conecta os fãs do torneio às imagens que são destaque do dia: ao pesquisar pelo campeonato, as retrospectivas diárias dos conteúdos da Copa do Mundo da FIFA de Futebol Feminino e outras transmissões oficiais locais estarão em destaque no topo da Busca, com os os melhores momentos do torneio.

Acompanhe as jogadoras a cada momento

Para saber ainda mais das jogadoras das seleções, será possível pesquisar sobre as suas histórias e conquistas. No perfil de cada jogadora na Busca, os torcedores poderão avaliar a sua trajetória na competição e na carreira em geral com base no desempenho durante as partidas e compará-la à performance de outras atletas.

O Google fornecerá dados de rendimento durante o jogo e mostrará vídeos da melhor jogadora em campo. Ao habilitar a campainha no perfil de uma atleta, os fãs receberão notificações em seus celulares e ficarão por dentro do que acontece com ela durante o torneio.

Divirta-se com jogo online

A Busca também incluirá um jogo on-line no qual, a cada partida, as pessoas poderão escolher virtualmente seu time favorito e jogar simultaneamente com outros torcedores para marcar o maior número de gols antes do final do jogo. O time que marcar mais gols ganha. Ainda será possível acompanhar as conquistas de jogos ao longo do torneio e a evolução do jogador ao longo do mês.

Outros recursos: Carteira do Google e YouTube

Para completar a experiência dos usuários, a partir do dia 24 de julho, a Carteira do Google vai disponibilizar animações especiais da copa na tela de confirmação de pagamento. A ativação especial do mês de julho é uma das propostas da Carteira para se conectar com o cotidiano do usuário brasileiro, celebrando a copa do mundo feminina e o Brasil.

A página inicial do Google também vai contar um um doodle especial com temática da copa no dia da estreia da Copa e nos dias dos jogos da seleção brasileira.

Outra novidade esse ano é que o YouTube irá transmitir a Copa do Mundo ao vivo e, assim como na copa do ano passado, contará com o streamer Casimiro.

O torcedor brasileiro poderá assistir às 64 partidas no idioma local, incluindo todos os jogos da seleção brasileira, além de conteúdos com os melhores momentos, vídeos dos bastidores, transmissões pré e pós-jogos, além de reacts e cobertura in loco e de conteúdos no canal da Fernanda Gentil, que estará fazendo a cobertura da Copa diretamente da Oceania.

Confira mais informações sobre o Mundial no YouTube.

Google Trends

Acesse aqui a central no Google Trends para acompanhar as tendências de pesquisa e encontrar curiosidades durante o campeonato.

Aqui você encontra um levantamento da central de dados especiais atualizados do Google Trends sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino.